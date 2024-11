Le storie di Confesercenti Piacenza fa tappa a Quarto di Gossolengo da Colori dal Mondo – AUDIO

Le storie di Confesercenti Piacenza fa tappa a Quarto di Gossolengo da Colori dal Mondo. Fabrizio Samuelli, Direttore della realtà del territorio, ha incontrato la titolare del negozio Patrizia Salazar,

Colori dal Mondo nasce come una passione condivisa con mio marito per i viaggi fatti in giro per il mondo. Infatti abbiamo avuto la possibilità di scoprire nuovi luoghi e culture diverse, e mi sono innamorata dell’arredamento locale di questi posti. Così ho cominciato portare questi oggetti in Italia trasformando la mia passione in lavoro. È la cosa più bella del mondo. Poi ho portato qua da noi a Piacenza una collezione unica nel suo genere che ho scelto personalmente nei luoghi dove vengono fatte le produzioni. La cosa più bella è che posso far lavorare gli artigiani locali.

Cosa rappresenta l’oriente?

E’ una cultura che mescola bellezza e raffinatezza, ma allo stesso tempo l’Oriente ti trasmette serenità e armonia. E’ un aspetto che mi ha portato a voler condividere questa mia conoscenza e questa mia passione attraverso l’attività di Colori dal Mondo.

Le opere, in gran parte sono però anche materiali recuperati, riciclati, riadattati

Il fatto di trasformare e poter ridare una nuova vita a dei materiali che altrimenti sarebbero eliminati mi ha subito coinvolto. La maggioranza degli oggetti che importo, sono o antichi o trasformati, e poi diventano pezzi unici.

C’è poesia dietro a questo lavoro

Il mio intento è arredare sognando, mi piace possa emergere questo aspetto della mia attività che si trova lungo la Statale 45 a Quarto di Gossolengo. Attualmente siamo aperti al pubblico su appuntamento, ma è possibile contattarci in qualsiasi momento. Infatti l’appuntamento si può prendere direttamente online nel nostro sito o telefonandoci qua in sede al 0523 557314. Da lunedì a sabato, dalle 9 del mattino fino alle 19 siamo sempre disponibili ad accogliervi, basta una semplice telefonata o una mail.

