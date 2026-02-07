Volley – Gas Sales Piacenza – Itas Trentino Final 4 LIVE dalle 15.30

Finalmente si è giunti alla Final 4 di Coppa Italia, tanto attesa dai tifosi biancorossi e dagli appassionati di volley, dopo due anni difficili la Gas Sales torna tra le contendenti dopo l’ultima apparizione nel 2023, uscita clamorosamente vittoriosa in quello splendido weekend romano che ha consegnato il primo trofeo tra i “grandi” alla società di Elisabetta Curti.

Piacenza ci arriva con il sorriso, il passaggio del turno in Coppa Cev, che li vedrà impegnati mercoledì contro i Polacchi dello Jastrzebski Wiegel, ed un ottimo rendimento in regular season, cinque vittorie nelle

ultime sei con la scorsa in cui si è imposta prepotentemente contro Cisterna, ha dato ulteriore fiducia alla formazione di coach Boninfante.

Trento dopo tre sconfitte consecutive sembra essersi ripresa, convincenti le nette vittorie con Cuneo e Milano, però rimane pesante l’assenza di Michieletto che per un problema lombare è stato tenuto ai box nelle scorse tre partite, rimane in dubbio quindi la sua presenza in semifinale, la giovane stella dell’Itas è partita comunque con il resto della squadra che valuterà le sue condizioni nell’allenamento di rifinitura, al suo posto per sicurezza è stato portato il giovane classe 2007 Davide Boschini.

Sicuramente Trento, nonostante le assenze, rimane una delle super potenze del campionato Italiano, la conferma ad altissimi livelli di Theo Faure, la fantasia del campione del mondo Sbertoli, l’esperienza di

Flavio e l’esplosività del libero Laurenzano rendono l’Itas una delle squadre più temibili in superlega, al pari della corazzata Perugia che si giocherà l’accesso in finale nella seconda gara delle 18 contro la Rana Verona.

La Gas Sales in un grande momento dovrà dare il meglio di se in un pomeriggio che potrebbe entrare a far parte delle pagine gloriose dello sport Piacentino.

Segui Gas Sales Piacenza – Itas Trentino su RadioSound, clicca qui per lo streaming.

Primo set

