Piacenza capitale di pediatria, il 29 e 30 settembre convegno nazionale

Venerdì 29 e sabato 30 settembre Piacenza ospiterà l’undicesima edizione del convegno di rilievo nazionale Mi piace… Pediatria.

L’evento scientifico, organizzato come le scorse edizioni da Giacomo Biasucci, professore associato di Pediatria all’Università di Parma e direttore di Pediatria e neonatologia di Piacenza si svolgerà al Best Western Park Hotel.

Il programma scientifico delle due giornate sarà particolarmente vario e interessante e si aprirà alle 14 di venerdì 29 settembre, con la sessione, moderata da Sabrina Paci e Andrea Bordugo, che illustrerà gli ultimi studi sul rapporto tra dietetica e malattie metaboliche a cura della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale (Simmens). Tali malattie rappresentano un vasto (oltre 1800) gruppo di patologie genetiche, la maggioranza delle quali riconoscono nella dieta l’unica terapia attualmente efficace nel contrastare l’evoluzione del disturbo metabolico. L’importanza dell’approccio dietetico e nutrizionale a queste patologie ha motivato la creazione di un gruppo id lavoro dedicato nell’ambito della Simmens, che per il terzo anno consecutivo si riunisce in occasione di Mi piace… Pediatria.

Moderata da Giuseppe Banderali e Monica Maj, la seconda sessione dell’evento che chiuderà la prima giornata si concentrerà sulla tematica dell’ipertrigliceridemia.

Il tema delle dislipidemie e della prevenzione del rischio cardiovascolare, molto noto e dibattuto in età adulta, ha origine in realtà proprio in età pediatrica. A Pediatria e neonatologia di Piacenza, ha sede uno dei pochi Centri italiani di riferimento per lo studio e la terapia delle dislipidemie pediatriche anche di natura genetica (Lipigen). Anche in questo ambito, l’approccio dietetico e nutrizionale rappresenta una delle principali risorse terapeutiche e preventive. Nell’ambito della sessione, ci saranno gli interventi di Maria Elena Capra, pediatra lipidologa in servizio nel nostro ospedale e delle referenti nazionali del progetto di studio Lipigen in ambito pediatrico.

La giornata di sabato si aprirà con un approfondimento sul tema dell’endocrinologia moderato da Gabriella Pozzobon (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Raffaele di Milano) e Federico Baronio (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico San Orsola di Bologna), che vedrà come relatori alcuni tra i massimi esperti nazionali in ambito di endocrinologia pediatrica, quali Maria Elisabeth Street, Alessandra Cassio e Giuseppe Cannalire in forza a Pediatria e neonatologia di Piacenza, che porteranno aggiornamenti su aspetti genetici ed epigenetici relativi alla pubertà, all’ipotiroidismo e al rachitismo. Infine, Serafina Perrone puntualizzerà l’importanza di garantire la salute dell’osso fin dall’epoca intrauterina.

Seguirà quindi una sessione interamente dedicata a temi di nutrizione pediatrica, realizzata in collaborazione con il consiglio direttivo della Società italiana di nutrizione pediatrica, durante la quale relatori di grande prestigio in ambito nazionale, quali Maria Lorella Gianni, Marco Silano dell’Istituto superiore di sanità di Roma, Enza d’Auria di Milano, Lorenzo Morelli della Università Cattolica di Piacenza e Cremona e Margherita Di Costanzo, ricercatrice a Pediatria e neonatologia di Piacenza che approfondiranno interessanti aspetti della nutrizione in ambito pediatrico, quali le differenze tra latte materno e latti artificiali, i determinanti alimentari del rischio cardiovascolare, le allergie alimentari e le ultime novità relative allo studio del microbiota intestinale e dei probiotici.

Il pomeriggio si aprirà con una sessione affidata Federico Marchetti e a Giuseppe Gregori, medico pediatra di Piacenza che modereranno il confronto sul delicato tema dell’influenza e dei vaccini su cui faranno il punto Susanna Esposito e Roberto Sacchetti, segretario della Federazione italiana medici pediatri di Piacenza.

Il convegno si concluderà con un altrettanto interessante sessione a impronta molto pratica orientata a dissolvere alcuni frequenti dubbi del pediatra quali i consigli da dare per il disturbi del sonno del bambino (Agnese Suppiej), quando richiedere una visita ortopedica (Annalisa Cenderelli) e quando orientare la scelta di genere (Alessandra Mancaruso).

L’iscrizione è gratuita e l’evento è stato accreditato per diverse figure professionali, quali medici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, dietisti, educatori professionali, ostetrica e neuro-psichiatri infantili.

L’evento è comunque aperto a chiunque fosse interessato, in particolare alle associazioni di pazienti affetti dalle patologie trattate.