Coppa Italia – Semifinale di lusso per la Gas Sales Piacenza: i biancorossi affrontano Perugia

Alle 15.15 di sabato è in programma la prima Semifinale, che vede in gara la Sir Safety Conad Perugia campione d’inverno, capolista della SuperLega Credem Banca e approdata in Semifinale grazie al 3-0 contro Padova.

Seppur con qualche acciacco, i Block Devils sono tutti convocati per la kermesse tricolore a caccia della settima vittoria in altrettanti scontri diretti con la Gas Sales Piacenza, formazione che ha centrato la qualificazione grazie alla vittoria per 3-1 set a Modena nel derby. Umbri e piacentini non si sono mai sfidati in Coppa, la Gas Sales vuole scrivere la storia. I piacentini affrontano per la terza volta la Coppa di SuperLega e in bacheca vantano una vittoria in finale con Bergamo nella Coppa di A2.

Le parole di coach Lorenzo Bernardi

“Per la nostra giovane società questo è un risultato storico e importantissimo. Le squadre che si sono qualificate sono quelle che hanno sicuramente meritato questo pass. La Del Monte Coppa Italia è l’evento più bello prima dei play off. Lo affrontiamo con determinazione pur sapendo che stiamo affrontando un momento difficile. Ma è quando le cose vanno male che bisogna dare il meglio”.

Antoine Brizard, capitano e palleggiatore Gas Sales Piacenza

“La Final Four sarà davvero una grande emozione: desideriamo far divertire tutti, compresi noi. Sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima e proveremo a giocare la migliore nostra pallavolo”.

Precedenti: 6 (6 successi Sir Safety Conad Perugia)

Precedenti in Coppa Italia nessuno

Informazioni utili

Sabato 5 marzo 2022, ore 15.15

Diretta: RAI Sport, raiplay.it e Volleyballworld.tv