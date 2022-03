Gas Sales Piacenza – Scatta l’appuntamento con la Coppa Italia: sabato il match con Perugia

Sale sempre più l’attesa in casa Gas Sales Piacenza per la Final Four Del Monte® Coppa Italia. A poco più di tre giorni dall’evento in scena all’Unipol Arena di Bologna, si è svolta online la conferenza stampa di presentazione.

Oltre ai quattro capitani e ai sei allenatori (compresi quelli delle formazioni finaliste di Serie A3) sono intervenuti Gianmaria Manghi, sottosegretario alla presidenza e capo di gabinetto della Regione Emilia-Romagna, Roberta Li Calzi, assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna e il Presidente del comitato regionale Emilia-Romagna Silvano Brusori.

Era presente anche il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi, che ha spiegato alcune novità tecniche che riguarderanno l’imminente edizione della Del Monte® Coppa Italia: la prima sarà una Video Check Room “in remoto”, anziché sul campo, per favorire un miglior lavoro ai tecnici senza alcuna pressione di tipo ambientale inevitabilmente causata dal campo. La seconda riguarda le panchine, che saranno spostate “fronte TV” e quindi dallo stesso lato del primo arbitro, favorendo l’attenzione anche sui giocatori non impegnati sul terreno di gioco e sugli allenatori.

L’ultima novità prevede un massimo di quindici secondi tra un’azione e l’altra: un timer led ai quattro angoli del campo scandirà il tempo rimanente per la ripresa dell’azione, col fine per velocizzare il gioco e ridurre i tempi morti. Ultima ma non ultima, è stata annunciata una nuova partnership per la Lega Pallavolo Serie A. Ha fatto il suo intervento anche Giovanni Palazzi, CEO di ChainOn, il marketplace digitale per la compravendita di sponsorizzazioni, che sarà il prossimo partner di innovazione tecnologica della Lega.

Sabato 5 marzo alle ore 15.15 Gas Sales Piacenza incontrerà la Sir Safety Conad Perugia. Le parole di coach Lorenzo Bernardi

“Per la nostra giovane società questo è un risultato storico e importantissimo. Le squadre che si sono qualificate sono quelle che hanno sicuramente meritato questo pass. La Del Monte® Coppa Italia è l’evento più bello prima dei play off. Lo affrontiamo con determinazione pur sapendo che stiamo affrontando un momento difficile. Ma è quando le cose vanno male che bisogna dare il meglio”.

Antoine Brizard, Capitano e palleggiatore Gas Sales Piacenza:

“È il mio primo anno in Italia ed è bellissimo giocare in questo campionato. La Final Four sarà davvero una grande emozione: desideriamo far divertire tutti, compresi noi. Sappiamo che giochiamo contro una squadra fortissima e proveremo a giocare la migliore nostra pallavolo”.

È possibile rivedere il video integrale della conferenza al link sottostante, con gli interventi di Wilfredo Leon e Nikola Grbic (Sir Safety Conad Perugia), Matey Kaziyski e Angelo Lorenzetti (Itas Trentino), Antoine Brizard e Lorenzo Bernardi (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Matteo Piano e Roberto Piazza (Allianz Milano). Massimiliano Ortenzi (Videx Grottazzolina) e Dante Boninfante (Tinet Prata di Pordenone).

9×9 Tales, Storie Sottorete

Nuovo appuntamento con la rubrica di video interviste “9×9 Gas Tales, storie sottorete”. La terza puntata è dedicata a Hristo Zlatanov. Il direttore generale di Gas Sales Piacenza racconta la sua storia di atleta, il rapporto con la famiglia e con il campo da gioco e il suo ruolo di dirigente della Società. Ironia, tenacia e tanto carattere per una leggenda del volley piacentino.