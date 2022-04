La coppa piacentina protagonista all’evento Alma Circle di Venezia

“Homo Faber 2022” è un’importante manifestazione culturale che si svolge dal 10 aprile al 1° maggio all’interno degli spazi più rappresentativi della Fondazione Giorgio Cini situata nel cuore di Venezia nell’isola di S. Giorgio Maggiore. Giunta alla sua seconda edizione, “Home Faber” si pone l’obiettivo di celebrare i mestieri d’arte e di far conoscere e dare visibilità ai mestieri artigiani.

All’interno di questo contesto, denso di arte e cultura, si inserisce “ALMA CIRCLE – Experience the Taste of Art” curata da ALMA (scuola internazionale di Cucina Italiana) un’esperienza gastronomica unica a contatto con l’arte, la cultura e il grande artigianato italiano del gusto. Questo itinerario fra i sapori offre percorsi di degustazione tematici ponendo l’accento su due focus in particolare: il patrimonio enogastronomico italiano e i suoi Maestri d’Arte e Mestieri.

Tra le qualificate collaborazioni spicca il Consorzio di Tutela Salumi DOP con la degustazione della Coppa Piacentina DOP frutto della millenaria arte della norcineria piacentina. Giovedì 28 aprile alle ore 17.00 è stato proprio un maestro norcino piacentino, Fabrizio Mazzoni – docentedi norcineria all’Istituto Sviluppo dell’Agricoltura presso la sede di Cortemaggiore – che ha dimostrato quale abilità artigianale è compresa nella preparazione della Coppa Piacentina DOP. A seguire, si è svolta una degustazione guidata nel nobile salume piacentino a cura di Roberto Belli, direttore del Consorzio Tutela Salumi DOP piacentini. Il Prof. Belli ha sottolineato come “Homo Faber” sia la manifestazione del saper fare e di come abbia dimostrato che la cultura è anche un patrimonio dell’enogastronomia. La fornitura di Coppa Piacentina DOP, durante tutta la durata manifestazione Homo Faber (dal 10 aprile al 1° maggio) si stima che abbia consentito di far degustare il Salume Piacentino ad un totale di 3.000 persone.