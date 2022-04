Sabato 30 aprile la diciottesima della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi

Finalmente dopo 2 anni di stop sabato 30 Aprile 2022 si svolgerà la diciottesima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi. Manifestazione podistica non competitiva a carattere nazionale ed internazionale, a passo libero, aperta a tutti, valida per il concorso Nazionale Fiasp Piede Alato e Concorsi internazionali I.V.V.

La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva VIICastelli di Gazzola in collaborazione con la locale Scuola Elementare e patrocinata dal comune di Gazzola.

Le iscrizioni alla marcia sono effettuabili esclusivamente al municipio di Gazzola tra le 16.00 e le 17.30 di sabato 30 aprile. Sarà possibile partire lungo due fantastici percorsi ondulati di Km 6 e 13, che si snodano tra strade sterrate, boschi di campagna della ex polveriera di Momeliano nella zona tra Val Trebbia e Val Luretta. Fino al castello di Momeliano e ripercorrere la panoramica da ammirare tutta la pianura padana per concludersi nuovamente a Gazzola presso le scuole elementari.

I due percorsi

Il percorso della 6 km, è particolarmente adatto ai bambini e alle famiglie. Pensato per le scolaresche della provincia e per favorire la socializzazione. Rientra in un Progetto di Educazione ambientale e conoscenza del territorio che la scuola di Gazzola sta attuando da alcuni anni.

Il percorso dei 13 km invece più difficoltoso si snoda lungo sali e scendi tra boschi e strade sterrate e attraverso per intero l’area interna della ex polveriera militare di Momeliano, un’area verde intatta da oltre 80 anni e da dove è possibile ammirare fantastici panorami e meravigliose fioriture primaverili. L’iscrizione è di 3€ per non soci Fiasp (2,5€ per i soci) senza riconoscimento individuale, 6€ per non soci Fiasp (5,5€ per i soci) con riconoscimento individuabile a scelta tra una bottiglia di Vino dei colli piacentini della prestigiosa cantina Agostino Bongiorni di Piozzano o un salame “strolghino” del premiato Salumificio Grossetti di Alta Val Tidone.

Sui percorsi sono allestiti ristori in località Lodino presso l’agriturismo le rondini https://www.agriturismo-lerondini.it/. E in località Castel Basino presso la pluripremiata cantina Luretta https://luretta.com/. Sarà possibile prenotare una degustazione dei pregiati vini chiamando lo 0523 971070. All’arrivo previsto un ristoro con merenda per tutti in località Scuola elementare di Gazzola. Possibilità di degustare i vini della cantina Agostino Bongiorni che sarà presente in loco.

La locandina

Concorreranno ad una speciale classifica i primi 10 gruppi podistici più numerosi. E i primi 5 gruppi scuola presenti. Meravigliosi cesti gastronomici e creazioni artigianali di un artigiano locale. Tutti i bambini presenti alla marcia riceveranno un premio individuale

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e per le attività organizzate la polisportiva invita a consultare il proprio sito www.polsettecastelli.it e i propri social instagram “polisportivaviicastelli” e Facebook “polisportiva vii castelli” o contattare il 329 742 1888