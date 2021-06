US Fiorenzuola – Ghiviborgo 1-0: i rossoneri la spuntano grazie al solito Bruschi

Grande vittoria di carattere per l’US Fiorenzuola che, tra le mura amiche di un “Comunale” sold-out, si impone per 1-0 sui toscani del Ghiviborgo. A decidere il match è il 27esimo sigillo del solito Bruschi, che al 38′ è bravo a spiazzare Abbrandini direttamente da calcio piazzato.

Arrivano, però, cattive notizie dal “Bellucci” di Agliana, con i padroni di casa che al 93′ sono riusciti ad imporsi sul Lentigione, prossimo avversario proprio dei rossoneri. Con solo tre partite al termine, i ragazzi di mister Tabbiani hanno sempre una lunghezza di ritardo rispetto alla capolista Aglianese.

Le formazioni ufficiali

US Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Cavalli, Ferri, Guglieri; Perseu, Stronati, Esposito; Michelotto, Oneto, Bruschi. All. Tabbiani

Ghiviborgo (4-3-1-2): Abbrandini; Poggesi, Gautieri, Gregov, Baggiani; Bartolini, Muscas, Fazzi; Chianese; Felleca, Cargiolli. All. Venturi

La cronaca

Secondo tempo

94′ E’ finita! Il Fiorenzuola vince 1-0 contro il Ghiviborgo. Decisiva la rete di Bruschi al 38′.

91′ Brivido per la conclusione di Cargiolli, ma termina nettamente sopra la traversa.

88′ Dopo una partita di grande intensità, i rossoneri cercano ora difendere la rete del vantaggio, tenendo la sfera il più lontano possibile dalla porta difesa da Battaiola.

87′ Nel Fiorenzuola esce Michelotto per Saia.

81′ Esce anche Baggiani per Nieri tra le fila degli ospiti.

79′ Fuori il capitano del Ghiviborgo Bartolini e dentro il giovane Lakti.

77′ Classica sostituzione in casa Fiorenzuola: fuori Oneto, autore di una prestazione molto generosa, ed entra Arrondini.

76′ Corner in favore del Ghiviborgo. Ora, i toscani spingono alla ricerca del pareggio.

74′ Grande azione del Fiorenzuola, che però non riesce a chiudere e rischia di subire una pericolosa ripartenza ospite. Perseu si sacrifica e viene estratto il giallo.

72′ Ammonizione per Gregov, autore di un duro fallo su Oneto.

70′ Corner dall’out di sinistra per i rossoneri.

69′ Esce Fazzi sofferente per crampi ed entra Nottoli.

67′ Azione personale di Stronati che libera il destro a giro, ma ancora una volta Abbrandini ci mette una pezza. Ennesimo corner per i padroni di casa.

65′ Secondo squillo da fuori di Bartolini che termina poco alto sopra la porta difesa da Battaiola.

64′ Azione corale tutta in verticale dei rossoneri: Michelotto di esterno serve Oneto, che prova ad allungare in spizzata per Bruschi, ma la palla esce sul fondo.

61′ Ammonito Baggiani. Partita, ora, più spezzata rispetto all’intensità della prima frazione. Ferri va diretto in porta dai 30 metri, con Abbrandini che ribatte di pugno.

60′ Sugli sviluppi di un corner dall’out di sinistra, Perseu prova la conclusione da fuori, ma Abbrandini alza sopra la traversa. Ancora corner.

59′ Tabbiani sostituisce Olivera con Potop.

56′ Buona ripartenza degli ospiti, ma la retroguardia rossonera allontana il pericolo.

55′ Calcio d’angolo portato a casa da Olivera dopo un pressing insistito.

53′ Ammonito Olivera.

51′ Altra punizione interessante per il Fiorenzuola. Ferri cerca la conclusione, ma trova una deviazione e il corner.

50′ Ammonito Muscas.

48′ Parte forte il Ghiviborgo rigenerato dopo l’intervallo. Primo corner per i toscani.

45′ Inizia il secondo tempo.

Primo tempo

45′ Termina la prima frazione di gioco con i padroni di casa in vantaggio grazie al capolavoro di bomber Bruschi su punizione. Ottimo primo tempo per i ragazzi di Tabbiani, che hanno saputo mantenere in lungo e in largo il controllo del gioco e limitare le iniziative avversarie. 0-0 tra Aglianese e Lentigione.

38′ Vantaggio del Fiorenzuola!!! Bruschi finalizza una punizione dai 20 metri e fa 27 in stagione. 1-0.

36′ Partita molto dura, ma per ora nessun cartellino estratto.

32′ Esposito appoggia per Bruschi, che di destro colpisce male.

30′ Pressing sempre alto da parte dei rossoneri, ma faticano a trovare la via del gol.

27′ Super parata di Abbrandini su Michelotto! Bruschi serve la sovrapposizione interna di capitan Guglieri, che la mette in mezzo per il numero 7, il quale va a botta sicura, ma grande riflesso del numero 1 ospite che dice di no.

25′ Terzo calcio d’angolo per il Fiorenzuola. Palla da una parte e dall’altra dell’area, poi Abbradini riesce a intercettare la sfera e i toscani tirano un sospiro di sollievo.

23′ Prima conclusione per il Ghiviborgo con il capitano Bartolini che ci prova da fuori, ma la sfera termina a lato.

20′ Grande condizione atletica per l’undici di Tabbiani che arriva sempre per primo su tutti i palloni e spinge forte su entrambe le fasce.

16′ I padroni di casa sono in netto controllo del gioco.

12′ Secondo corner per i rossoneri.

9′ Gol mangiato da parte di Stronati! Brutto errore in difesa di Baggiani che regala palla a Oneto, il quale serve la mezzala per la conclusione, ma calibra male il tiro.

6′ Esposito salta un uomo e viene atterrato al limite dell’area. Bruschi prova ad andare direttamente in porta con il destro, ma la palla termina decisamente alta.

2′ Corner per i padroni di casa. Ottimo avvio per i ragazzi di mister Tabbiani.

1′ Iniziata al “Comunale” con i toscani in possesso del pallone.