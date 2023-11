Creare a Natale, dall’1 al 3 dicembre all’ex Chiesa del Carmine: 50 gli artigiani presenti – AUDIO

Le antiche navate dell’ex Chiesa del Carmine, alle spalle di Palazzo Farnese, sono pronte per accogliere l’edizione natalizia di Creare, originale mostra-mercato di alto artigianato organizzata da Atena con il patrocinio del Comune di Piacenza.

Il calendario degli eventi natalizi piacentini, quindi, si arricchisce di un nuovo appuntamento: da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, infatti, l’ex Chiesa del Carmine – Laboratorio Aperto di Piacenza, ospiterà questo straordinario, ricco e affascinante bazar di oggetti artigianali nel segno del Natale. L’evento, che ricalca quello già andato in scena la scorsa primavera nella stessa location – sempre con l’organizzazione di Atena – offre quindi nuove e interessanti occasioni non solo per acquisti e regali natalizi, ma anche per ammirare oggetti unici e irripetibili, piccoli capolavori dell’arte artigianale fatti rigorosamente a mano.

“La proposta per questa versione natalizia di Creare – commentano Giuseppe Frittoli ed Elisa Zanotti di Atena – è davvero ricca: saranno circa cinquanta, infatti, gli artigiani presenti per questo evento che abbiamo voluto declinare nel segno del natale, ma anche attraverso diverse aree tematiche: abbigliamento, accessori, gioielli, oggetti e complementi d’arredo, creazioni e composizioni natalizie, cosmetici ed anche prodotti alimentari. Sono artigiani che provengono da ogni parte d’Italia, che abbiamo scelto puntando sulla qualità e sull’originalità delle loro creazioni. Un regalo di Natale che abbiamo scelto di fare ai piacentini alla luce anche dell’alto gradimento e apprezzamento dell’edizione primaverile di Creare che, quasi sicuramente, riproporremo ancora tra aprile e maggio”.

Anche per questa edizione natalizia, così come per quella della scorsa primavera, gli organizzatori hanno scelto di riservare uno spazio dell’ex Carmine all’arte, con l’esposizione di opere del pittore piacentino Diego Maria Gradali.

L’evento, a ingresso gratuito, è sostenuto da Programma Auto con l’allestimento natalizio offerto da Audiologica Farnese.

CREARE A NATALE

Mostra-mercato di alto artigianato

1-3 dicembre 2023 – Orari: dalle 10.00 alle 19.00 – Ingresso gratuito

Ex Chiesa del Carmine – Laboratorio Aperto di Piacenza – Piazza Casali, 10