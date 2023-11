Violenza di genere, la Provincia incontra dirigenti scolastici e ufficio scolastico provinciale  

Provincia di Piacenza, dirigenti scolastici e Ufficio scolastico provinciale si sono incontrati nel pomeriggio di oggi per raccogliere i rispettivi contributi in merito alle possibili azioni da mettere in campo e da condividere rispetto alla violenza di genere.

Un momento di ascolto

L’appuntamento, convocato dall’ufficio Istruzione della Provincia e svoltosi nella Sala Garibaldi, è stato fortemente voluto dalla consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Claudia Ferrari, presidente del Tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne: «La violenza di genere – in ogni sua forma: fisica, psicologica, economica – è un fenomeno il cui aggravarsi è stato nuovamente evidenziato dai recenti fatti di cronaca che hanno sconvolto l’intera comunità nazionale. Subito dopo la recente convocazione urgente del Tavolo provinciale contro la violenza alle donne, ho perciò ritenuto necessario anche un incontro con dirigenti scolastici e Ufficio scolastico provinciale, che conoscono molto bene le nuove generazioni. Si è trattato di un momento di ascolto e di messa a disposizione dell’Ente in un’ottica di collaborazione operativa, che metta in rete specificità e peculiarità a vantaggio di tutti».

Proposte di qualità

Le realtà partecipanti al confronto (alle quali la consigliera Ferrari ha portato anche i saluti della vicepresidente e consigliera con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio Patrizia Calza) hanno sintetizzato contenuti e valenza di alcune delle iniziative già svolte o in atto per diffondere la cultura del rispetto e i valori delle pari opportunità, concordando sull’esigenza di rispondere con proposte di qualità alla richiesta – che arriva da ragazze e ragazzi – di spazi dedicati che consentano incontri e confronti tra pari.

La consigliera Ferrari – che ha ricordato le numerose iniziative promosse o sostenute dalla Provincia, tra le quali il recente percorso di educazione finanziaria dedicato alle donne dal titolo “Dai valore al tuo futuro”, realizzato in collaborazione con Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione La Città delle Donne, sede di Piacenza della Banca d’Italia, Consiglio Notarile di Piacenza e Consigliera di Parità – ha commentato l’esito della riunione rilevando che «Proposte e suggerimenti emersi dal confronto saranno preziosi nell’ottica di rafforzare le azioni di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione nel segno di un rinnovamento dell’approccio a queste tematiche, in modo da rendere ragazze e ragazzi partecipi protagonisti delle iniziative, nel segno dell’ascolto reciproco sia tra coetanei sia tra generazioni sia tra istituzioni».