Serie A2 – Dalla Reggiana arriva Federico Bonacini, importante rinforzo per la Bakery Piacenza

La Bakery Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo con Federico Bonacini, playmaker di 190 cm. e 83 kg. che nell’ultima stagione ha giocato nella massima serie Italiana in forze alla Pallacanestro Reggiana, precedentemente nelle in prestito alla Pallacanestro Trapani e alla N.P.C. Rieti (Serie A2 girone Ovest). L’atleta arriva in sostituzione di capitan Perin e di Davide Bonacini che non saranno disponibili per il resto della stagione.

Queste le prime parole del giovane playmaker

“Ci tengo a ringraziare la Società per avermi offerto questa opportunità di completare la mia stagione alla Bakery Piacenza. Ringrazio anche coach Campanella per la fiducia che ha riposto in me in questo momento; oggi ho avuto modo di scambiare le prime parole con lui e mi è sembrato molto carico e con tantissima voglia di fare, questo sarà il mio stesso atteggiamento, proverò a portare all’interno del gruppo squadra energia e voglia di vincere. Arrivo da un periodo a Reggio Emilia in cui non ho trovato molto spazio e quindi la mia voglia di mettermi in gioco e dare il meglio di me è alta. Sono molto contento di poter entrare a far parte di questo roster e di poter completare la mia stagione in maglia biancorossa.”

In merito all’ingaggio di Federico Bonacini il coach Federico Campanella ha dichiarato quanto segue