Dario Costantini è il nuovo presidente nazionale di CNA

Prestigioso incarico per il piacentino Dario Costantini, nominato presidente nazionale di CNA, l’associazione di categoria che si occupa delle piccole e medie imprese.

“Un riconoscimento prestigioso e meritato, che premia il lavoro e lo straordinario impegno di questi anni a tutela e promozione delle piccole e medie imprese e del comparto dell’artigianato, dapprima alla guida della Cna provinciale, quindi nel ruolo di presidente regionale dell’Emilia Romagna e, oggi, al vertice della Confederazione in Italia”. Il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime così “le più sentite congratulazioni a Dario Costantini per l’elezione a presidente nazionale di Cna, a nome delle istituzioni che rappresento e come piacentina, orgogliosa di celebrare l’attribuzione di un incarico così importante a un nostro concittadino”.

“Sono certa – aggiunge Barbieri – che Dario Costantini saprà dare prova, anche in questo mandato così importante e complesso, della competenza e dell’attenzione ai temi dello sviluppo socio-economico, del lavoro, della sostenibilità e dell’innovazione che ne hanno sempre contraddistinto l’operato negli incarichi di responsabilità e rappresentanza che gli sono stati affidati, con grande correttezza, determinazione e sensibilità nel farsi portavoce delle istanze delle imprese che rappresentano la spina dorsale della nostra economia. A lui vanno i migliori auguri, a nome dell’intera comunità piacentina, per questo nuovo, entusiasmante percorso”.