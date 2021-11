“La ricerca dona”: dedicata a pazienti, donatori e volontari la maratona dal 12 al 19 dicembre di Fondazione Telethon

La ricerca cambia la vita. E’ il titolo scelto per il bilancio di Missione 2020 che è disponibile sul sito della Fondazione. In particolare da quasi due anni milioni di persone in tutto il mondo e in ogni condizione della vita, hanno avuto modo di constatare quanto realmente la ricerca – o la scarsità di ricerca – possa avere un impatto determinante sulle nostre vite e sul futuro di tutti. La pandemia ha messo il mondo di fronte a una consapevolezza che chi vive con una malattia rara sperimenta ogni giorno: la complessità di affrontare un nemico subdolo che ci coglie impreparati e l’incertezza di poter conquistare un domani più sereno.

“Un impatto sul futuro di tutti” è il sottotitolo del bilancio e impatto è la parola chiave perché la forza di Telethon sta proprio nel non perdere mai di vista tutto quello che viene fatto per realizzare concreti avanzamenti verso il miglioramento delle prospettive di vita per le persone con una patologia rara e le loro famiglie. Le malattie genetiche sono da sempre, sottolinea il coordinatore provinciale prof. Italo Bertuzzi, il terreno d’elezione per mettere a punto approcci terapeutici innovativi: è stato così per le terapie avanzate, quali la genetica o l’editing genetico, ma anche per quelle basate sull’ RNA, che sono letteralmente balzate sulla ribalta globale durante la pandemia in quanto alla base dei primi vaccini efficaci contro SARS-COV-2. Nella nostra provincia è possibile donare, fino a tutto dicembre e ricevere un cuore di cioccolato (12 Euro), due cuori Caffarel (20 Euro), una candela (5 Euro),un biglietto augurale(3 Euro) nei seguenti punti;

Piacenza – ACI (Via Chiapponi n. 37);

Piacenza – EDICOLA DANIELA (San Lazzaro);

Piacenza – EDICOLA MARCO (Viale Dante);

Piacenza – EDICOLA DENISE (Via Fratelli Alberici);

Piacenza – SIAE (Viale Sant’Ambrogio, 19);

Cadeo – ASSOCIAZIONE GENITORI INSIEME (Via Roncaglia, 6/a);

Calendasco – CIRCOLO ANSPI in collaborazione con l’Amministrazione Comunale;

Fiorenzuola d’Arda – CONCESSIONARIA BUSSANDRI srl (Via Umbria, 7/9);

Rivergaro – Farmacia Dott. Andena;

San Polo di Podenzano – Supermercato fratelli Amabile.

BANCHETTI

12 dicembre – MONTICELLI D’ONGINA, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’;

18 dicembre – GOSSOLENGO, Supermercato SIGMA;

18 dicembre – PIACENZA, Supermercato MARGHERITA , Via Cella, 63/a;

18 dicembre, ore 18.30 – ESIBIZIONI DI ARTI MARZIALI con il Maestro BOTTINI, presso il Centro Sportivo Farnesiana (PC);

18 e 19 dicembre – PIACENZA Supermercati CONAD, Via Deledda e Via Modonesi.

AZIONE CATTOLICA

Nei mesi scorsi è stato rinnovato l’accordo tra Fondazione Telethon e Azione Cattolica Italiana e al Convegno Nazionale dei Presidenti e Assistenti di fine ottobre è stato sottolineato l’invito a partecipare alla realizzazione dei banchetti e delle vendite di cuori di cioccolato. Anche noi a Piacenza, dichiara la Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica, Dott.ssa Ilaria Massera, abbiamo fatto eco a questo invito e ci auguriamo che l’iniziativa possa essere partecipata e significativa come già negli scorsi anni.

BORGONOVO, SEMINO’, CASTEL SAN GIOVANNI distribuzione tra aderenti amici e conoscenti;

FIORENZUOLA D’ARDA distribuzione tra volontari, parenti e conoscenti;

NIVIANO DI RIVERGARO, presso la Chiesa Parrocchiale;

PIACENZA, 5 dicembre, Parrocchia di San Giuseppe Operaio;

PIACENZA, 12 dicembre, Comunità delle tre Chiese;

SAN ROCCO AL PORTO, 5 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale;

PIACENZA, 19 dicembre, presso la Parrocchia di S. Antonio.

Per aderire alla campagna di Natale come volontario o per acquistare prodotti solidali contattare il numero 349 5152019 o scrivere a volontari@telethon.it

Un gesto semplice, l’acquisto di un prodotto solidale che porterà nelle case qualcosa di buono e per la ricerca sarà un segnale davvero importante.

Bertuzzi ringrazia di vero cuore volontari , donatori e le persone generose che in questo momento così particolare testimoniano generosità altruismo e lungimiranza.