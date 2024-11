Elezioni regionali, De Pascale in visita a Piacenza martedì 12 novembre

Michele de Pascale, candidato del Centrosinistra e Civici a Presidente della Regione Emilia-Romagna, sarà nuovamente sul territorio della provincia di Piacenza domani, martedì 12 novembre.

Nel primo pomeriggio sarà in Val Tidone per visitare alcune realtà imprenditoriali, mentre alle ore 17 incontrerà i cittadini in Piazza Cardinale Casaroli, a Castel San Giovanni, sempre con l’obiettivo di conoscere meglio le caratteristiche e le peculiarità del territorio, approfondire le opportunità e confrontarsi sulle eventuali criticità.

Alle ore 19, in Piazzetta Pescheria a Piacenza, Michele de Pascale chiuderà la campagna elettorale tra le persone per un’Emilia-Romagna “Libera di sognare e Capace di fare”. Insieme a lui la Sindaca Katia Tarasconi e tutte le candidate e i candidati delle cinque liste (Pd – Avs – M5s – Civici, con de Pascale Presidente, Riformisti, Emilia-Romagna Futura) che lo sostengono.