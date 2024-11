Elezioni, Alternativa per Piacenza: “Vincere disillusione e distacco per una svolta realmente progressista”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alternativa per Piacenza.

In vista delle prossime elezioni regionali, Alternativa per Piacenza non ignora la posta in gioco. Da un lato, una destra retrograda che mette in discussione i diritti civili conquistati nella nostra regione e che propina populistiche ricette risibilmente miracolistiche. Dall’altro, un centrosinistra, nella sua parte oggi maggioritaria, purtroppo ancora vittima di una visione della politica lontana da una radicale svolta nell’affrontare le sfide più urgenti: lavoro, welfare e inclusione sociale, transizione ecologica. Svolta radicale necessaria e non più rimandabile.

Alternativa per Piacenza sostiene da sempre una proposta inclusiva, ecologista, pacifista, antifascista, contraria al neoliberismo e a sostegno al settore pubblico.

Esortiamo pertanto i cittadini a esprimere il proprio voto per quelle forze politiche e per quei candidati che, oltre ad appartenere oggi alle coalizioni di sinistra e centro-sinistra, in questi principi si riconoscono e che direttamente o indirettamente hanno e continuano a guardare Alternativa per Piacenza come un soggetto politico con cui dialogare.

Vincere disillusione e distacco per dare slancio con il proprio voto a una svolta realmente progressista e attenta alle sfide del nostro tempo su lavoro dignitoso e salario minimo garantito, lotta alla povertà e all’esclusione sociale, contrasto alle privatizzazioni e sostegno al settore pubblico, con priorità, alla salvaguardia e rafforzamento del servizio sanitario nazionale, controllo rigoroso e salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

Con il voto c’è una memoria antifascista da onorare, oggi messa in discussione, e un futuro da riscrivere con impegno e partecipazione.

“Se non ti occupi della politica, la politica si occupa comunque di te”.