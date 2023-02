Aumento IRPEF, Alternativa per Piacenza contro il sindaco: “Decisione comunicata sui social, istituzioni calpestate”

“Apprendiamo, non senza sorpresa (non siamo così assidui frequentatori di Instagram) che la Sindaca ha comunicato il prossimo aumento di tasse. Difficile davvero da prevedere, specie in un momento così duro per i piacentini, tartassati da un costo della vita che vede la nostra città tra le prime 10 più care d’Italia”.

Così Alternativa Per Piacenza commenta la decisione da parte della giunta di aumentare l’aliquota IRPEF.

“Non entriamo, per ora, nel merito della questione, preferendo, per senso di responsabilità, ascoltare prima dalla voce della giunta quale analisi, numeri alla mano, ha preceduto una decisione tanto impopolare”.

“Quello che però non possiamo tacere è l’assoluta mancanza di considerazione verso le istituzioni democratiche e l’insofferenza verso le regole che dovrebbero governarle. Ci risiamo: ancora una volta l’arroganza, che in politica continua a far danni, si traveste da decisionismo, scavalcando i ruoli e preferendo la comunicazione social ai passaggi formali, relegati a semplici prese d’atto”.

“Le istituzioni non si calpestano e un primo cittadino dovrebbe essere il garante di questa ovvia considerazione. La forma é (anche) sostanza. Lo stile e il rispetto con i quali si imposta il confronto tra maggioranza e minoranza finiscono per influenzare poi toni e livello di collaborazione.

Ma evidentemente a qualcuno sfugge, o forse non interessa”.