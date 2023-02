Punti di vista: “Situazione complicata ma non impossibile”. L’analisi di Amorini dopo Juventus Next Gen-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio. Vediamo insieme l’Analisi di Piacenza – Sangiuliano.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Il Piacenza che aveva recuperato punti si è ufficialmente perso. Contro una Juventus Next Gen poco più che organizzata, i biancorossi sono andati in difficoltà dopo la prima rete di Pecorino e hanno completamente abbandonato il match. Insomma, una squadra che appare senza gambe e senza lucidità.

Ora la ricetta è una sola: lavorare in silenzio per ritrovare una condizione importante e ridisegnare le gerarchie pensando che debba giocare chi sta meglio. La stagione è complicata ma non impossibile: l’ambiente deve stare compatto.

