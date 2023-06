Perde il controllo della moto e si schianta, grave centauro a Salsominore

Perde il controllo della moto e si schianta. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio nei pressi di Salsominore, in Val d’Aveto. Un uomo stava viaggiando in moto quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato è caduto rovinosamente sull’asfalto. Nell’impatto ha riportato diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.