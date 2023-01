Entra in una pizzeria di via Alberoni completamente ubriaco: devasta il locale e aggredisce titolare e cliente

Attimi di violenza e follia questo pomeriggio in una pizzeria di via Alberoni. Un uomo, improvvisamente, ha fatto irruzione all’interno di una pizzeria al taglio e si è gettato contro il titolare del locale sferrando calci e pugni. In quel momento era presente anche un cliente che ha tentato di difendere il gestore restando però a sua volta ferito dall’aggressore.

Nella colluttazione, i tre hanno anche sfondato la vetrina della pizzeria. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno portato in questura l’autore della violenza, risultato completamente ubriaco. Pare che all’origine della violenza non ci sia alcun motivo, solo l’elevatissimo tasso alcolico del responsabile.