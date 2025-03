Volley, Serie B – Canottieri Ongina, c’è il “derby del Po”: arriva Cremona

Mercoledì in campo per la Canottieri Ongina, di scena domani sera alle 21 a Monticelli per la sfida contro la Pallavolo Cremonese nella ventiduesima giornata di serie B maschile (girone C). Il turno infrasettimanale proporrà il secondo atto del “derby del Po”, vinto all’andata al tie break dai gialloneri di Bruni e che promette emozioni anche nel ritorno sulla sponda piacentina. In classifica, Cremona è quint’ultima (22 punti) a +7 sulla zona retrocessione e cercherà punti per stare alla larga dall’area rossa, mentre la Canottieri Ongina è nona a quota 29 e vuole dar seguito al blitz vincente di sabato scorso ad Asola (1-3 contro la Kema).

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“All’andata abbiamo vinto al tie break, nelle fila della Pallavolo Cremonese ci sono diversi ex che si vogliono mettere in mostra, inoltre anche loro hanno bisogno di punti e sarà sicuramente una partita avvincente. Dal canto nostro, dobbiamo replicare la vittoria di sabato scorso, minimizzando gli errori e concentrandoci sul muro-difesa, elemento-chiave quando sono arrivati i nostri successi. Per noi è un incontro fondamentale, ci può dare tanto in termini di classifica ma soprattutto di morale per poi affrontare la trasferta di domenica a Mirandola contro la capolista Stadium un po’ sollevati e senza nulla da perdere”.

Classifica

Stadium Mirandola 54, National Transports Villa d’Oro Modena 47, Hokkaido Bologna 43, Zotup Scanzorosciate 37, Arredopark Dual Caselle 35, Volley Veneto Benacus 34, Ferramenta Astori 30, Modena Volley, Canottieri Ongina 29, Radici Products 26, Pallavolo Cremonese 22, Kema Asola Remedello 15, Univolley Carpi 14, Mgr Grassobbio, Imecon Crema 13.