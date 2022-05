Di Corcia (Lega): “Approvato all’unanimità ordine del giorno per stanziare nuove risorse contro Disturbi Alimentari e Mentali fra i giovani”￼

“I disturbi alimentari, ed i disturbi mentali fra i giovani meritano la massima attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale” esordisce così Marvin di Corcia, Consigliere Comunale Lega. “Grazie all’Ordine del Giorno che oggi, lunedì 9 Maggio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità, saranno stanziate nuove risorse per contrastare i disturbi alimentari e mentali nella fascia giovanile di popolazione. I periodi di lockdown prolungati hanno segnato profondamente i nostri ragazzi, come emerso anche da un recente articolo pubblicato su più testate giornalistiche. È necessario, oggi più che mai, investire in nuove progettualità per dare una risposta certa, e puntuale, ai giovani che si ritrovano in questa condizione. Saranno realizzati tramite Ausl, ed associazioni che si occupano quotidianamente di disagio giovanile, progettualità per dare risposte, ed un aiuto, concreto.”