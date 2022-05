Dalla Bicipolitana alla Pertite, Pd: “Assessore Mancioppi, ma dove è stato in questi 5 anni? 

“Leggiamo stupiti le dichiarazioni, gli impegni, i progetti di Paolo Mancioppi, Assessore all’ambiente della Giunta Barbieri. Oggi è la volta della Bicipolitana. Qualche giorno fa esternazioni del tipo “In cinque anni abbiamo fatto cose mai viste”. Caro assessore le chiediamo : in questi anni dove è stato? al governo della città o all’opposizione? Non poteva, nei 5 anni trascorsi, avviare il grande progetto di Bicipolitana? La Giunta di cui fa parte ha fatto poco o nulla, in particolare nel campo della viabilità come in tante altre cose, e ora, ad un mese dalle elezioni lancia un grande progetto? Le linee di bicipolitana sono una realtà già da anni in molte città, da noi sono solo sulla carta. Così come sulla Pertite, in 5 anni non è stato fatto niente e adesso vi rivolgete ai proprietari dell’area come se la responsabilità fosse loro, richiamandoli ad una decisione circa la pista di prova dei carri armati da spostare. Per non parlare dei problemi che la città ha vissuto a causa dell’appalto sul verde: concepito al risparmio, finito per essere comunque costoso e con disagi che tutti ricordiamo. A pensarci ha le sue ragioni assessore Mancioppi : in questi 5 anni ci ha fatto vedere cose mai viste prima! “