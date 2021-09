Cadeo Carpaneto, Asia Zanardini sul podio a Castelfranco Emilia

Cadeo Carpaneto protagonista a Castelfranco Emilia (Modena), con il settore femminile del sodalizio piacentino in evidenza nella corsa domenicale in Emilia. Nelle Allieve dirette dal ds Luca Dalla Pietà, quinto posto per Camilla Tenca, brava a trovare il guizzo alle spalle delle due coppie che si sono giocate vittoria e terzo posto, mentre in precedenza la compagna di squadra Vanessa Benuzzi è stata protagonista di una coraggiosa fuga a tre partita fin dai primi chilometri e poi andata in porto per Zanzi e Siri.

Nelle Esordienti (ds Bruno Bani), il miglior piazzamento porta la firma di Asia Zanardini: la ciclista bresciana ha centrato il quinto posto assoluto, salendo sul podio nella classifica dei secondi anni dove è giunta seconda. Nella stessa graduatoria, piazzamenti anche per Desirée Bani (sesta), Giulia Binda (settima) e Vanessa Moreschi (nona).