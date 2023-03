Donare il plasma, al via a Piacenza la campagna Avis.

Donare il plasma, un argomento di cui si parla poco e senza dubbio un’azione meno nota della donazione del sangue. E’ partita in questi giorni la campagna dell’Avis dedicata al plasma e alla sua raccolta. Un’attività che può essere svolta più frequentemente rispetto a quella del sangue, come quest’ultima è pero soggetta a regole importanti che riguardano lo stato di salute dei donatori.

Non bisogna essere supereroi e nemmeno fare una vita da asceti ma è importante avere una vita regolare e soprattutto di non soffrire di patologie gravi.

Perchè è così importante il plasma?

“La raccolta di plasma è molto importante e la vogliamo incentivare perché attualmente l’Italia non è un paese autosufficiente –afferma il dottor Marco Ravarani responsabile dell’Unità di Raccolta Sangue di Avis provinciale di Piacenza – Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo dipendere dall’estero da cui dobbiamo importare la quantità di plasma che ci occorre per poter fornire le cure necessarie a chi ne ha sbisogno”.

A cosa serve il plasma?

L’ottonta per cento del plasma raccolto serve per la produzione di farmaci che non potremmo produrre diversamente. Dal plasma nascono Immunoglobuline, albumine oppure fattori della coagulazione per citarne alcuni, solo una piccola percentuale viene infusa direttamente.

La “plasmaferesi” si fa sulla stessa poltrona del prelievo ematico, la procedura tecnica è diversa e richiede un po’ più di tempo, circa 40 minuti.

Come diventare donatori

Il Dottor Ravarani lancia un appello ai donatori abituali, ma c’è sempre bisogno di forze nuove, di tanti atti di generosità. Si può iniziare la donazione al compimento del 18° anno di età e si può continuare fino al compimento del 60° sia per le donazioni di sangue che di plasma da parte di persone in salute.

La donazione del plasma può essere fatta nelle sedi Avis più vicine il cui indirizzo è reperibile sul sito di Avis provinciale di Piacenza, prenotabile anche attraverso la app oppure al numero del CUP o della sede avis 0523 336620.