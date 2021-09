Al passaggio dei carabinieri si nasconde in una siepe, addosso droga e 760 euro in contanti: arrestato 19enne

Il 27 settembre 2021 il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (PC) ha effettuato alcuni servizi programmati di prevenzione anti droga. I controlli che si sono svolti per tutta la giornata di ieri ed hanno interessato i luoghi isolati o solitamente frequentati da tossicodipendenti. Mirati posti di controllo, poi, sono stati effettuati sulle principali arterie della bassa piacentina allo scopo di prevenire l’eventuale pendolarismo di spacciatori.

Intorno alle 9 la pattuglia del Radiomobile, in Fiorenzuola d’Arda sulla strada Paullo, a bordo di un’utilitaria ha fermato un giovane di 19 anni, del luogo, che alla vista dei militari è apparso subito molto agitato. È stato così controllato ed è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Ad Alseno, invece, in località Stazione intorno alle 14:30, ultimamente nota come zona di spaccio di sostanze stupefacenti, un’altra pattuglia del Radiomobile, transitando in quella zona, ha notato un 19enne, nato in Albania, domiciliato ad Alseno, che alla vista dei militari si è nascosto dietro una siepe. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito. Addosso, all’interno della tasca sinistra della giacca della tuta, aveva un contenitore di plastica – tipo ovetto – con all’interno 5 dosi di cocaina di circa 1 grammo ciascuna. Nella tasca destra dei pantaloni invece aveva 760 euro probabile provento di spaccio. La perquisizione veniva estesa alla dimora del giovane e all’interno di un bauletto da moto i militari hanno rinvenuto altre 5 dosi di cocaina per un totale di circa 9 grammi.

Il denaro e la sostanza stupefacente sono stati subito sequestrati, il giovane portato in caserma a Fiorenzuola d’Arda, dove, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.