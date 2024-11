Con droga e coltello in tasca si da alla fuga, bloccato dalla polizia con l’aiuto dei passanti

Nel pomeriggio del 28 novembre, le Volanti della Questura di Piacenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio hanno tratto in arresto un cittadino nordafricano di anni 24 in Italia senza fissa dimora, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto illegale di arma.

Nello specifico gli operanti nell’ambito del servizio di pattugliamento del territorio, hanno controllato un giovane che con fare sospetto stava transitando in via Colombo.

Nella circostanza dopo aver simulato la ricerca del documento, il soggetto si è dato a una precipitosa fuga dirigendosi a piedi verso piazzale Velleia.

L’inseguimento

Gli agenti si sono messi immediatamente al suo inseguimento e grazie anche alla collaborazione dei cittadini presenti lungo il tragitto di fuga, sono riusciti a non perdere le tracce del fuggitivo. Nel frattempo hanno notato che il ragazzo più volte avvicinava le mani alla vita come se volesse estrarre qualcosa dalla tasca del giubbotto che indossava.

L’utilizzo del taser

Dopo averlo raggiunto, gli agenti, al fine di farlo desistere nel suo intento e impedire l’uso di eventuali armi, hanno iniziato la procedura di descalation per l’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici Taser, malgrado ciò lo stesso non desisteva però dal suo intento mantenendo un comportamento aggressivo e minaccioso, dovendo così gli agenti ricorrere all’utilizzo del dispositivo.

Fuggitivo bloccato

Malgrado ciò, il soggetto prima di essere raggiunto dagli operanti è riuscito nuovamente a fuggire scavalcando il muro perimetrale di un condominio per poi raggiungere nuovamente via Colombo. A quel sempre in sinergia con la cittadinanza che forniva indicazioni utili ad individuare la via di fuga, gli agenti lo hanno prontamente raggiunto e lo hanno bloccato, mentre tentava nuovamente di scavalcare un muro per entrare nel perimetro di un altro edificio.

Dalla perquisizione effettuata sul fermato, veniva rinvenuto 1 hg e 15 gr. di hashish, un coltello a serramanico e diverse banconote, tutto materiale sottoposto a sequestro in quanto pertinente ai reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto illegale di arma.

Il soggetto veniva quindi tratto in arresto in flagranza di reato e qui trattenuto presso le celle di sicurezza della Questura, in attesa del rito per direttissima.