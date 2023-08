Movimenti sospetti in un campo, i carabinieri trovano oltre un etto di droga pronta per lo spaccio

A Berlasco di Borgonovo Val Tidone (PC), lontano dalle abitazioni e dalla pubblica via, i carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno rinvenuto quasi 100 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e rotoli di cellophane.

Un viavai sospetto ha fatto scoprire il carico. La droga, un panetto di hashish ed alcune dosi di cocaina pronte per lo smercio, è finita sotto sequestro sabato 5 agosto verso le 18 e 30 dopo un appostamento nei pressi di un campo agricolo.

Il servizio è partito sabato, già dal primo pomeriggio, quando le pattuglie delle Stazioni di Borgonovo val Tidone, Sarmato e San Nicolò a Trebbia, con l’ausilio della Sezione Operativa della Compagnia. Accertamenti iniziati sulla scorta di alcune segnalazioni da parte dei cittadini. I carabinieri infatti hanno verificato un insolito viavai di autovetture su una strada di campagna in località Berlasco di Borgonovo Val Tidone.

Due autovetture sono state fermate. A bordo della prima utilitaria vi era, quale passeggero un disoccupato di 36 anni, in possesso di circa 5 grammi di eroina. Mentre alla guida di una seconda auto vi era una donna di 45 anni, in possesso di quasi 2 grammi e mezzo di cocaina. Alla donna i militari hanno subito ritirato la patente di guida e per entrambi è scattata la segnalazione quali assuntori di droga alla locale Prefettura.

Dalla vegetazione di un campo agricolo poco distante, i militari hanno recuperato e sequestrato un panetto di quasi 100 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina. Ma anche 2 bilancini di precisione e un rotolo di cellophane utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.