Motonautica – Ravasio del team piacentino C&B Racing Academy fermato dal vento nell’Europeo GT30

Motonautica – Jacopo Ravasio del team piacentino C&B Racing Academy si è classificato 12esimo nella classifica finale del Campionato Europeo GT30 che si è svolto in prova unica a Viverone.

Il giovane pilota ha disputato comunque un ottima prova in una gara dimezzata dall’annullamento della manche di domenica a causa del forte vento che non avrebbe permesso lo svolgimento della prova in sicurezza.

Il Team Coach Alex Cremona

Purtroppo il risultato del Campionato Europeo GT30 è stato convalidato con il punteggio ricavato dalla sola manche disputata sabato. Le premesse erano ottime perché Jacopo è partito in seconda posizione dopo un eccellente qualifica. A 3 giri dalla fine si è anche portato in testa, poi una mezza collisione e un po’ di inesperienza lo hanno fatto saltare una boa e per questo è stato penalizzato di un giro. Comunque i presupposti c’erano tutti per recuperare domenica e puntare al podio, ma il troppo vento ha costretto i giudici a sospendere la manifestazione.

Ora torniamo a lavorare dalle cose buone viste a Viverone, concentrandoci sul prossimo appuntamento, il Campionato Mondiale di Categoria. In questa occasione Jacopo Ravasio sarà l’unico a portare i colori italiani nella competizione. Una prova importante per il giovane bergamasco e per il team piacentino per puntare subito a un pronto riscatto.

RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT PIACENTINO