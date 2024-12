Droga pronta da spacciare all’interno della scuola, interviene la polizia: denunciato uno studente 16enne

Nella mattinata di venerdì 20 dicembre, le Volanti della Questura di Piacenza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio hanno denunciato un cittadino nordafricano di anni 16, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico gli agenti, su segnalazione del personale docente, sono intervenuti all’interno di un Istituto Scolastico cittadino di secondo grado in quanto erano stati notati alcuni ragazzi appartarsi in una zona isolata della scuola in presenza di un giovane che già nei giorni precedenti aveva mantenuto dei comportamenti sospetti.

Gli agenti sono riusciti ad individuare il ragazzo indicato, il quale alla vista degli operanti ha mantenuto un comportamento evasivo cercando di allontanarsi velocemente verso una classe.

Subito raggiunto gli hanno chiesto di mostrare quanto detenesse nella mano chiusa e lo stesso mostrava una piccola bustina trasparente con all’interno 11 pezzetti di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di 9,58 gr.. Effettuata una perquisizione più approfondita, gli agenti hanno rinvenuto addosso al giovane un bilancino elettronico di piccole dimensioni verosimilmente utilizzato per pesare la sostanza stupefacente da spacciare.

La sostanza stupefacente ed il materiale rinvenuto è stato sequestrato ed il giovane, accompagnato in Questura per le formalità di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Quindi lo hanno affidato ai genitori che nel contempo avevano raggiunto questi uffici.