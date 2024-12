Kung Fu – Grande risultato per Maurizio Tesio all’International Wing Chun Competition

Sono da poco terminati in Cina a Foshan, città natale del Gran Maestro Ip Man, gli “International Wing Chun Competition”. La competizione di Kung Fu, svoltasi dal 12 al 15 dicembre 2024, ha visto atleti provenienti da diverse parti del mondo misurarsi nell’arte del Wing Chun. A rappresentare i nostri colori anche la FiWuk con l’atleta Sardo ma piacentino d’adozione Maurizio Tesio che sotto la saggia guida del suo Maestro Sam Lau, peraltro allievo diretto del GM Ip Man che fu anche Maestro del campione di arti marziali Bruce Lee, ha tenuto alti i colori italiani in quella che è la patria natia del Wing Chun, classificandosi ai primissimi posti in diverse specialità.

Il Maestro Tesio porta in Italia ben sette medaglie

Categoria forme a mani nude

2° posto nella Siu Nim Tao (prima forma taolu del Wing Chun);

1° posto nella Chum Kiu (seconda forma taolu del Wing Chun);

1° posto nella Biu Jee (terza forma taolu del Wing Chun);

Categoria manichino di legno

1° posto nella regular on Muk Yan Jong;

1° posto nella rappresentativa Muk Yan Jong routins

Inoltre Tesio si è qualificato:

1° nell’Individual power Skill of Kung Fu pile (30 pugni al manichino 80% potenza/20% velocità);

1° nello Sparring categoria uomini 80kg.

Queste le parole di Maurizio Tesio al termine della competizione

“Ho avuto l’onore di rappresentare la nostra federazione (FiWuk) ai campionati internazionali di Wing Chun. L’ottima organizzazione IWUF (International Wushu Federation), che è sostenuta dalla Chinese Wushu Association la quale ha curato i regolamenti e l’andamento di tutta la competizione, dall’accoglienza degli atleti, all’aggiornamento costante dei risultati durante tutto il torneo, fino alle varie postazioni per le differenti gare il tutto contornato da tribune per gli spettatori. Una grande emozione già dal giorno 12 durante la cerimonia di apertura con i massimi esponenti delle varie federazioni internazionali. Durante le gare mi sono trovato a confrontarmi con atleti provenienti da Bulgaria, Romania, Canada e con i padroni di casa della Cina. Devo dire che il secondo posto iniziale nella Siu Nim Tao mi aveva un pò sconfortato anche perché arrivato con una differenza di pochi centesimi, ma tanta era la voglia di rifarmi di dare il massimo ed ho così potuto portare a casa altre sei medaglie questa volta tutte d’oro.

E poi ancora

Ancora emozionato per la cerimonia di chiusura della manifestazione ma con tanta voglia di rientrare a casa e mettere a disposizione il mio bagaglio, sempre più grande di esperienze, per tutti gli atleti del Wing Chun.

Volevo ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e continua a farlo, tutti i miei atleti che ogni giorno mi hanno sostenuto con i loro messaggi, il mio Maestro di Hong Kong Sifu Sam Lau che da ormai quindici anni con i sui insegnamenti mi sostiene in ogni mio percorso. Infine voglio ringraziare anche la FiWuk, la nostra grandissima federazione che ha creduto in me e nelle mie capacità perché senza di loro il Kung Fu in Italia non sarebbe così alti livelli.

Grazie a tutto il Consiglio Federale che sapendo che avrei dato il massimo, e fidatevi ho dato il massimo, ha creduto in me, in particolare grazie al Presidente Vincenzo Drago il nostro portavoce nel mondo, grazie al mio sostenitore ed eccezionale segretario Ettore Spoto e grazie al mio caro amico e sostenitore anche lui Mario Follari. Grazie a tutti, queste medaglie sono anche dedicate a voi“.