Rugby – I Lyons abbattono Vicenza e conquistano la vittoria con bonus per 26-19

Erano mesi che i Lyons sognavano una giornata come questa. Vittoria con punto di bonus davanti al proprio pubblico che regala un Natale con il sorriso alla famiglia bianconera. Rangers Vicenza battuti per 26-19 nell’8° giornata di Serie A Elite con quattro mete e solo un brivido nel finale, che però non rovina la giornata di gloria dei Leoni.

Cinque punti fondamentali per i Leoni, che distanziano la Lazio in classifica in vista dello scontro diretto in programma a Roma dopo la pausa natalizia. Un pomeriggio che i bianconeri attendevano da tempo, e che può essere l’inizio del rilancio in vista della seconda metà del campionato.

Sitav Rugby Lyons v Rangers Rugby Vicenza 26-19 (14-6)

Marcatori: p.t. 22’ cp Zaridze (0-3), 30’ m punizione Lyons (7-3), 33’ cp Zaridze (7-6), 39’ m Rodina tr Steenkamp (14-6). s.t. 50’ cp Zaridze (14-9), 54’ m Torres tr Steenkamp (21-9), 67’ m Bruno (26-9),73’ m Nowlan tr Zaridze (26-16), 78’ cp Zaridze (26-19)

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano, Cuminetti, Rodina (63’ De Klerk), Bruno (cap); Steenkamp, Dabalà (77’ Viti); Portillo, Bance (69’ Bottacci), Cissè (56’ Moretto); Ruiz (63’ Cemicetti), Salvetti; Torres (60’ Carones), Minervino (71’ Cocchiaro), Libero (45’ Acosta). All. Urdaneta

Rangers Rugby Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos (70’ Sanchez), Capraro (cap), Bordin (45’ Tonello); Carriò (78’ Poletto), Panunzi; Vunisa, Trambaiolo, Gomez; Nowlan, Eschoyez (74’ Riedo); Avila (58’ Genovese), Chimenti, Zago (63’ Traorè). All. Cavinato

Calciatori: Steenkamp 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Zaridze 5/5 (Rangers Rugby Vicenza)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5; Rangers Rugby Vicenza 1

Player of the Match: Francisco Minervino (Sitav Rugby Lyons)