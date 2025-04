Notte di controlli per i carabinieri: patenti ritirate, droga sequestrata, una denuncia per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno effettuato un controllo serale e notturno del territorio, che ha portato ad alcune azioni di contrasto alla criminalità e alla violazione delle norme stradali.

I controlli

Nel corso della serata di ieri mercoledì 2 aprile e della notte appena trascorsa, i carabinieri piacentini hanno controllato 52 persone e 34 veicoli, hanno ritirato una patente di guida, sequestrato ai fini della confisca un’autovettura e denunciato due automobilisti.

In particolare : un automobilista era alla guida con patente già revocata, un altro è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno straniero è stato fermato mentre a piedi camminava tranquillamente in spregio al decreto di espulsione che gli era stato comminato mesi addietro, tre giovani sono stati sorpresi con addosso alcune dosi di droga, subito sequestrata.

La “gazzella” del Nucleo Radiomobile di Piacenza, alle 2 della notte appena trascorsa, ha fermato e controllato in via Emilia Pavese un 34enne straniero residente a Rivergaro alla guida di un’auto non di sua proprietà. Sottoposto ad accertamento con etilometro, risultato positivo, lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Un altro straniero di 47 anni residente in provincia di Milano, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato sorpreso in via Fratelli Bandiera a Castel San Giovanni (PC) alla guida della propria auto senza patente perché in precedenza revocata. L’autovettura è finita sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Straniero irregolare

Un 28enne irregolare, senza fissa dimora, a Castel San Giovanni era in giro in spregio al decreto di espulsione dalla Stato italiano emesso nel novembre 2024 dalla Questura di Piacenza. Il giovane è stato compiutamente identificato dai militari della Stazione di San Nicolò a Trebbia, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano ed accompagnato presso la locale Questura per l’espulsione.

A Rivergaro (PC) lungo la statale 45 e a Pontenure (PC) lungo la via Emilia, 3 piacentini di 34, 37 e 42 anni, sono stati segnalati quali assuntori di droga, perché, dopo la perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, per un totale di circa 3 grammi.