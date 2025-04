Fiutato dai cani antidroga: nelle tasche, in auto e nella stanza d’hotel nascondeva oltre 200 dosi di cocaina. Arrestato dalla guardia di finanza

Aumentano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza finalizzati a contrastare i traffici illeciti in genere con particolare riferimento a quelli degli stupefacenti, in particolar modo nelle aree cittadine maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

I controlli nella zona stazione

In tale contesto, una pattuglia composta da militari specializzati ATPI ed unità cinofile del Gruppo di Piacenza, nel corso del controllo economico del territorio quotidianamente svolto nella Provincia, nei pressi della zona compresa tra la stazione ferroviaria ed i giardini Margherita hanno notato un soggetto straniero, il quale, all’avvicinarsi dei militari, ha iniziato a tenere un comportamento particolarmente sospetto.

La reazione dei cani antidroga

Spinti dalla pronta reazione dei cani antidroga Helly e Martin, i militari lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo occultati sulla persona circa 4 grammi di cocaina, conservata in 5 diverse bustine di cellophane, pronte per essere vendute.

Gli immediati approfondimenti hanno consentito di individuare l’auto con cui il soggetto era giunto sul posto, risultata tra l’altro noleggiata a terzi, all’interno della quale erano presenti, celate in un vano, altre 37 dosi di cocaina dal peso di circa 30 grammi.

Le perquisizioni e la cocaina

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Piacenza le attività di perquisizione si sono poi estese alla camera di un albergo ubicato a Piacenza, dove alloggiava la persona fermata. I controlli hanno permesso di recuperare e cautelare ulteriori 80 grammi di cocaina, corrispondenti a circa 160 dosi, oltre che un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento ed un coltello.

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, i finanzieri hanno arrestato lo straniero e lo hanno condotto presso la casa circondariale di Piacenza e quindi deferito per il reato di cui all’art. 73 D.P.R 309/1990.

La cocaina trovata è finita sotto sequestro per un ammontare di gr. 114 circa, corrispondenti a 202 dosi, sostanza che era presumibilmente destinata allo spaccio in ambito cittadino.

“L’operato dei militari, oltre a rimarcare il quotidiano impegno degli appartenenti al Corpo, pone in evidenza la necessità di garantire una capillare e pervasiva azione di monitoraggio e contrasto delle condotte illecite di natura economico-finanziaria, affinché non divengano teatro di più ampie e generalizzate fenomenologie criminali”. Si legge in una nota della guardia di finanza.