Due cavalli e un asino a spasso lungo la Statale 45, intervengono i tecnici Anas – VIDEO

Due cavalli e un asino sorpresi a vagare lungo la Statale 45, interviene Anas per mettere in sicurezza automobilisti e animali. I fatti sono accaduti lo scorso 8 agosto. Alcuni passanti si sono imbattuti nei tre animali intenti a passeggiare sul confine tra Piacenza e provincia genovese, precisamente all’altezza di Torriglia (Genova).

Il personale Anas, guidato dal capo cantoniere Diego Calabrese, è riuscito, non senza difficoltà, a indirizzare i tre animali in una piazzola a lato della carreggiata. Una volta condotti a lato della strada, il personale ha creato una sorta di recinto improvvisato per contenere i due cavalli e l’asino.