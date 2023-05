Castel San Giovanni, abbattuti i rincari della Tari. L’Assessora Cesario: “Recuperato 1 milione di Euro dall’evasione fiscale” – AUDIO

Castel San Giovanni, abbattuti i rincari della Tari. L’Assessora Wendalina Cesario: “Recuperato 1 milione dall’evasione fiscale”. Aumenta tutto, ma a Castello questo passaggio non riguarderà un’imposta, sempre poco gradita dalle comunità, come quella sui rifiuti.

La Tari è una tassa fastidiosa per il cittadino – commenta l’Assessora al Bilancio Wendalina Cesario – ma è una di quelle che va a coprire un servizio. Come siamo riusciti a intervenire questa imposta? Il nostro ufficio ha fatto un gran lavoro di recupero fiscale recuperando 1 milione di Euro di evasione. Con questi soldi abbiamo deciso di andare ad abbattere il costo superiore del servizio, perché il piano economico finanziario aveva 100mila euro in più rispetto agli anni passati. Questa situazione sarebbe andata a gravare sulle tasse degli utenti. Noi abbiamo applicato questo avanzo per andare a scongiurare un rincaro.

Lo avete applicato tutto questo avanzo?

No, una parte è stata accantonata per il futuro perché comunque i costi aumenteranno. In particolare ci sono delle proiezioni che indicano aumenti di anno in anno, quindi con questa scelta vogliamo evitare possibili futuri rincari.

