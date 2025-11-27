Due tir rubati e carichi di refurtiva intercettati in provincia di Cremona, uno dei mezzi “scomparso” a Piacenza

27 Novembre 2025 Redazione FG Cronaca Piacenza
Litigano prendendosi a bottigliate in via Primo Maggio
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Due tir rubati e carichi di refurtiva trovati dai carabinieri in provincia di Cremona. I due autoarticolati sono stati intercettati la sera del 25 novembre sulla Strada Provinciale 472, appunto in provincia di Cremona. Alla vista dei Carabinieri, i conducenti hanno abbandonato i mezzi e sono fuggiti nei campi, favoriti dall’oscurità.

Le verifiche hanno accertato che uno dei camion era composto da un trattore stradale rubato mesi fa nel Piacentino, con targhe rubate a Tortona, e da un rimorchio sottratto di recente nel Pavese. Il secondo trattore non risultava rubato, ma montava targhe rubate; il rimorchio, di provenienza estera, aveva il telaio abraso.

I due mezzi trasportavano circa 60 bancali di alcolici e prodotti dolciari, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. La merce, risultata rubata da una logistica dell’Alessandrino tra sabato e lunedì, è stata recuperata e restituita all’azienda. I camion saranno consegnati ai proprietari dopo gli accertamenti tecnici.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank
Cover
Seleziona il canale...
 
Radio Sound Logo
Radio Sound
blank blank