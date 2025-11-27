Due tir rubati e carichi di refurtiva intercettati in provincia di Cremona, uno dei mezzi “scomparso” a Piacenza

Due tir rubati e carichi di refurtiva trovati dai carabinieri in provincia di Cremona. I due autoarticolati sono stati intercettati la sera del 25 novembre sulla Strada Provinciale 472, appunto in provincia di Cremona. Alla vista dei Carabinieri, i conducenti hanno abbandonato i mezzi e sono fuggiti nei campi, favoriti dall’oscurità.

Le verifiche hanno accertato che uno dei camion era composto da un trattore stradale rubato mesi fa nel Piacentino, con targhe rubate a Tortona, e da un rimorchio sottratto di recente nel Pavese. Il secondo trattore non risultava rubato, ma montava targhe rubate; il rimorchio, di provenienza estera, aveva il telaio abraso.

I due mezzi trasportavano circa 60 bancali di alcolici e prodotti dolciari, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. La merce, risultata rubata da una logistica dell’Alessandrino tra sabato e lunedì, è stata recuperata e restituita all’azienda. I camion saranno consegnati ai proprietari dopo gli accertamenti tecnici.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy