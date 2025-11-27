Frana sulla Provinciale Val d’Aveto, il caso in consiglio comunale: “Tra i residenti forte preoccupazione”

In consiglio provinciale si parla della Strada Provinciale, Val d’Aveto, di recente chiusa nuovamente all’altezza della diga Boschi a causa di un cedimento stradale. Il consigliere Federico Bonini si è soffermato su questa situazione, paventando una lunga interruzione.

Il consigliere ha riportato la preoccupazione della popolazione che teme che questa chiusura, rispetto a quella dei mesi scorsi, non sarà di breve durata.

Le forti piogge che nelle giornate di sabato 15 e di domenica 16 novembre avevano colpito il territorio piacentino avevano causato danni lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto: al km 20+700, in prossimità della diga di Boschi. L’evoluzione del dissesto franoso aveva impedito la percorribilità in condizioni di sicurezza. Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza aveva dunque disposto l’interruzione della circolazione stradale lungo la SP n. 586R dal km 20+600 al km20+700 dalla giornata di lunedì 17 novembre 2025 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

