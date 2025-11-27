Crisi del consorzio Vini DOC, assemblea il 10 dicembre. Papamarenghi in Provincia: “La sua attività deve proseguire”

In consiglio provinciale si è parlato anche del terremoto che da un po’ di tempo scuote il Consorzio di tutela vini Doc Colli Piacentini, dopo le dimissioni in blocco del consiglio direttivo. La cantina sociale di Vicobarone si è detta pronta a uscire, da gennaio 2026, dalla compagine consortile. Alla luce della mancanza di rappresentatività di fronte al Masaf e della impossibilità di trovare risorse economiche per far sopravvivere l’ente di tutela, il consiglio direttivo presieduto da Marco Profumo (confermato nel 2024) ha dato le dimissioni. L’obiettivo dichiarato è garantire alle aziende vitivinicole l’opportunità di “ripensare alla partecipazione all’ente in un’ottica di valorizzazione collettiva e di rinnovo degli organi di controllo”.

In altre parole, dimissioni in gruppo per cercare una nuova unità e per non far morire un Consorzio nato nel lontano 1968, che oggi riunisce 78 cantine che producono Doc e vini importanti: Gutturnio, Barbera, Ortrugo, Malvasia di Candia aromatica.

Il Consorzio tutela vini Doc Colli Piacentini ha convocato per mercoledì 10 dicembre, a Piacenza Expo, l’assemblea generale dei soci nella quale saranno formalizzate le dimissioni degli attuali componenti del Consiglio di amministrazione e si procederà all’elezione del nuovo organo amministrativo dell’ente

Il consigliere Papamarenghi – in vista dell’assemblea del Consorzio di tutela vini Doc di Piacenza in programma per il prossimo 10 dicembre – ha auspicato il proseguo dell’attività consortile.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy