Durante il controllo dei carabinieri cerca di uscire dal retro della sala scommesse, era irregolare

Era sprovvisto di qualsiasi documento di identificazione. Nel pomeriggio di ieri, 28 novembre, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Piacenza ha denunciato un giovane 26enne nordafricano, senza fissa dimora, per ingresso illegale nel territorio dello stato.

Nella circostanza, i militari a seguito di un controllo presso una “sala scommesse” della città, hanno fermato il giovane, irregolare sul territorio nazionale, che alla vista dei militari ha tentato di sgattaiolare via utilizzando l’uscita di sicurezza del locale. Non aveva infatti alcun documento con sé ed è stato quindi portato in caserma in via Beverora. Dopo l’identificazione e la denuncia per ingresso illegale nel territorio, espletate tutte le formalità di rito, è stato messo a disposizione della locale Questura per regolarizzare la sua posizione.