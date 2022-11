Il Piacenza si gioca una buona fetta di salvezza al “Garilli”: contro la Triestina servono i tre punti per abbandonare l’ultimo posto

In attesa di conoscere la conformazione societaria che guiderà il Piacenza nel prossimo futuro, in campo la squadra di Scazzola prova a costruire una salvezza che si è quanto mai complicata giornata dopo giornata, almeno per quanto riguarda la strada principe, ossia quella che porta ad evitare anche i playout.

Una partita fondamentale nel percorso dei biancorossi sarà quella di mercoledì pomeriggio: battere la Triestina significherebbe abbandonare l’ultimo posto che a fine anno costerebbe la retrocessione diretta.

Piacenza, segnali positivi

Se la sconfitta di Lecco aveva rappresentato un grosso passo indietro il pari con il Novara ha ridato qualche certezza ad una squadra che ha comunque saputo giocarsela a viso aperto con una compagine molto attrezzata. Il Piacenza ha saputo conquistare meritatamente il vantaggio, salvo poi pagare il conto alle classiche ingenuità di questa squadra: vedi il pareggio subito quasi immediatamente, vedi l’espulsione evitabilissima di Persia. Scazzola sta cercando di restituire al gruppo quella malizia e quell’attenzione che garantirebbero un importante step in avanti in attesa di avere rinforzi funzionali dal mercato.

Qui Triestina, crisi profonda

La Triestina è un’altra società che non è certamente abituata a queste posizioni di classifica. La prima parte di stagione dei rossoalabardati ha visto l’esonero di mister Bonatti all’inizio di ottobre. La situazione non è però migliorata. Con Pavanel sono arrivati solo 4 punti in 7 partite: un successo con il Mantova ed un pari con il Renate. L’ennesimo ko di domenica con il Lecco ha costretto la dirigenza ad un nuovo esame di coscienza con il tecnico già in discussione. Non ha aiutato la carenza di gol di questa squadra che al momento ha il peggior attacco di tutto il girone. Chiaramente per la Triestina questa sarà una finale, esattamente come per il Piacenza. Per entrambi perdere potrebbe significare cadere in un pozzo senza fondo.

Promozione U25

1 Euro per un biglietto! Piacenza Calcio 1919 comunica il lancio della promozione riservata a tutti gli Under 25 che verranno allo stadio per la partita Piacenza Calcio – Triestina in programma mercoledì 30/11/2022 alle ore 18:00. Per loro, un biglietto nel settore distinti sarà acquistabile al prezzo eccezionale di 1 Euro.

La probabile formazione

Cesarini è tornato a disposizione del mister e ha giocato l’ultimo spicchio di gara domenica pomeriggio. La logica dice che il “Mago” partirà dal primo minuto in tandem con Morra per dare qualità al reparto offensivo. A centrocampo è quasi obbligata la scelta di Palazzolo dopo la squalifica rimediata da Persia.

Piacenza (3-5-2) Rinaldi; Nava, Cosenza, Masetti; Gonzi, Suljic Nelli Palazzolo, Rizza; Cesarini, Morra. All. Scazzola

La giornata di campionato

Mercoledì 30 novembre, ore 14:30

Pordenone – Pro Patria

Mercoledì 30 novembre, ore 18:00

Piacenza – Triestina DIRETTA SU RADIO SOUND

Lecco – Renate

Mantova – Albinoleffe

FeralpiSalò – Juve Next Gen

Pergolettese – Novara

Virtus Verona – Pro Sesto



Mercoledì 30 novembre, ore 20:30

Sangiuliano – Padova



Giovedì 1 dicembre, ore 18:00

Arzignano – Pro Vercelli



Giovedì 1 dicembre, ore 20:00

Trento – Vicenza

La classifica

Pordenone 30; Lecco, Renate, FeralpiSalò 27; Pro Sesto 25; Novara 24; Vicenza e Juve Next Gen 23, Pro Patria, Arzignano e Pro Vercelli 21; Padova 20; Pergolettese 19; Albinoleffe e Sangiuliano 17; Mantova 16; Virtus Verona e Trento 13; Triestina 11; Piacenza 9