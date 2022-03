Elezioni amministrative: si vota il 12 giugno, secondo turno il 26

Via libera del Consiglio dei Ministri all’election day che si terrà il 12 giugno e che vedrà gli italiani votare sia per le amministrative che per i Referendum sulla Giustizia. Il secondo turno delle comunali si terrà il 26 giugno. Per il momento la decisione è di votare solo di domenica, in un unico giorno.

Per ora sono quattro i candidati sindaco a Piacenza. L’attuale primo cittadino Patrizia Barbieri, Katia Tarasconi per il Pd, Stefano Cugini per Alternativa Per Piacenza, Maurizio Botti con Piacenza Rinasce.

Oltre al capoluogo, si voterà anche nei comuni di Bettola, Carpaneto, Monticelli e Villanova.