Proseguono gli appuntamenti del contest “Marzo, mese della lettura in Emporio” il 31 marzo

Proseguono gli appuntamenti del contest “Marzo, mese della lettura in Emporio”, promossi da

Emporio Solidale, in collaborazione con l’Associazione Nuovi Viaggiatori: un mese intero dedicato

alla lettura, con iniziative rivolte alla cittadinanza e alle famiglie di Emporio.

Dopo le iniziative del 10 marzo (“Letture ad alta voce in più lingue”) e del 18 marzo (“Donne che

si leggono e si raccontano”), giovedì 31 marzo sarà la volta di “Leggiamo, insieme, la natura”,

incontro condotto da Anna Leonida e Adele Boncordo dei Nuovi Viaggiatori.

I volontari del gruppo di lettura “Besurica, il giardino delle parole” e gli attori della compagnia Teatrale

Quarta Parete proporranno al pubblico un ricco e variegato percorso fra opere e riflessioni, dedicato

alla natura, al rispetto per l’ambiente e all’attenzione verso il riuso e il riciclo.

Letture libere sul tema si alterneranno alle poesie scritte per l’occasione dai ragazzi della scuola

media Italo Calvino. L’incontro si concluderà con un’intervista a Letizia Bricchi, autrice del libro “La

sindrome di Teodora. Riflessioni sulla crisi ecologica” (LIR edizioni, 2020), che tratta temi di

grande attualità: ecologia, terra, ambiente, sfruttamento, ingiustizie. Ma anche spunto per la

riflessione sul nostro abitare nel mondo, sui nostri stili di vita e sul valore delle scelte individuali

quotidiane.

Oltre ai testi in prosa e in poesia, anche fotografie e una mostra di disegni realizzati a mano dai

volontari.



“Questo incontro dimostra l’attenzione che quest’anno vogliamo ulteriormente rafforzare su temi che

ci vedono impegnati da tempo e che l’emergenza pandemica nei fatti ha reso ancora più necessari”

dichiara Adele Boncordo, presidente dei Nuovi Viaggiatori “La natura è, da sempre, fonte di

benessere per gli individui: per questo è importante non solo riscoprirla, ma anche conoscerla meglio

per imparare a rispettarla. Anche la letteratura riveste un ruolo importante nel promuovere il

cambiamento degli stili di vita”.

Prosegue Mario Idda, presidente di Emporio Solidale Piacenza, “Emporio Solidale nasce per

essere un luogo di accoglienza, di scambio e di condivisione e iniziative come questa hanno

permesso ancora una volta a Emporio di esprimere la sua vocazione di sensibilizzazione e di

espressione del volontariato”.

Marzo, mese della lettura in Emporio



L’evento si svolgerà in Sala Riunioni Emporio Solidale, via Primo Maggio 62, Piacenza.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, inviando una mail a info@emporiosolidalepiacenza.it

L’ingresso è a offerta libera, tutto il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Emporio

Solidale Piacenza Onlus, per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra città.

Le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.emporiosolidalepiacenza.it.

Emporio Solidale Piacenza Onlus– via Primo Maggio, 62 – 29121 Piacenza

e-mail info@emporiosolidalepiacenza.it

Per partecipare all’iniziativa è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato sopra i 12 anni e la

mascherina sopra i 6 anni.