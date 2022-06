Mascherine non obbligatorie, voto disgiunto, ballottaggio: come “funzionano” le elezioni

I seggi saranno aperti per un solo giorno dalle 7 alle 23 (e si vota anche in tutta Italia per i cinque referendum sulla giustizia). Gli elettori si recano nel seggio loro indicato sulla tessera elettorale che, insieme con un documento di identità, va mostrata al momento del voto.

Mascherine “fortemente raccomandate” per l’esercizio del voto, ma non obbligatorie.

Il capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno, Claudio Sgaraglia, ha diramato una nuova circolare con cui informa i prefetti dell’avvenuta sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell'”addendum” al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022.

Come si vota

Nella cabina elettorale sono tre le possibilità: mettere una X sul simbolo della lista, così che il voto si estenda anche al candidato sindaco sostenuto da quella lista; mettere una X sul nome del candidato sindaco, in questo caso nessun voto sarà assegnato alle liste; mettere una X sulla lista e attribuire la preferenza scrivendo accanto il cognome del consigliere scelto. Per le preferenze c’è appunto la clausola dell’alternanza di genere nelle città più grandi, se si segna la doppia preferenza.

Ma nelle elezioni amministrative per i Comuni con più di 15 mila abitanti è possibile il voto disgiunto, ovvero si può barrare il nome di un candidato sindaco e mettere una X anche su una lista che non lo appoggia e sostiene un diverso aspirante sindaco. Non è ammesso il voto disgiunto nelle cittadine più piccole.

Al ballottaggio

Nei Comuni con meno di 15 mila abitanti sarà eletto sindaco semplicemente chi ottiene più voti.

Nelle città più grandi, se nessuno sfidante alla carica di primo cittadino ottiene il 50% più uno, ovvero la maggioranza assoluta, allora si va al ballottaggio tra i due più votati. Il secondo round è previsto il 26 giugno. Difficile che si realizzi una parità assoluta, ma nell’eventualità il legislatore ha previsto che sia eletto sindaco il candidato più anziano.

Rilascio delle tessere elettorali, gli orari di apertura straordinari del Quic

Il Quic di viale Beverora 57, punto di riferimento cui rivolgersi in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi della propria tessera elettorale, osserverà nel fine settimana orari di apertura prolungati.

Operativi anche nel pomeriggio di oggi, giovedì, sino alle 17, gli sportelli polifunzionali accoglieranno i cittadini venerdì 10 e sabato 11 giugno dalle 8.15 alle 18, nonché domenica 12, in concomitanza con le operazioni di voto, dalle 7 alle 23.

Nei consueti orari di apertura del venerdì e del sabato mattina (rispettivamente dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 8.15 alle 12.15), gli sportelli di viale Beverora effettueranno anche le abituali pratiche su appuntamento, mentre nel prolungamento pomeridiano e serale, così come per l’intera giornata di domenica, sarà possibile rivolgersi al Quic solo per richieste relative alla tessera elettorale o a carte d’identità scadute, smarrite o illeggibili, che non consentano l’esercizio del diritto di voto.