Elezioni regionali, alle 23 affluenza al 31,56 per cento nel Piacentino

Emilia-Romagna 35,77%; percentuale Bologna 40,58%.

Alle ore 23 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 35,77%.

Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 31,56%, Parma 32,21%, Reggio Emilia 35,25%, Modena 36,60%, Bologna 40,58%, Ferrara 32,90%, Ravenna 38,52%, Forlì-Cesena 34,64%, Rimini 30,17%.

Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto.

Le prossime rilevazioni saranno alle ore 15 di domani alla chiusura dei seggi.

Alle ore 19 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 31,03%.

Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 27,39%, Parma 27,88%, Reggio Emilia 30,66%, Modena 31,61%, Bologna 35,12%, Ferrara 28,98%, Ravenna 33,72%, Forlì-Cesena 30,20%, Rimini 25,80%.

Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto.

Le prossime rilevazioni saranno alle ore 23 di oggi e alle ore 15 di domani alla chiusura dei seggi.

Alle ore 12 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 11,57%. Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 10,87%, Parma 10,14%, Reggio Emilia 11,57%, Modena 11,55%, Bologna 13,06%, Ferrara 11,12%, Ravenna 13,14%, Forlì-Cesena 11,18%, Rimini 8,95%. Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto. Le prossime rilevazioni saranno alle ore 19 e alle ore 23 di oggi e alle ore 15 di domani alla chiusura dei seggi.