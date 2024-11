Punti di vista: “Una nuova sconfitta in uno scontro salvezza”. L’analisi di Amorini dopo San Marino – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Il piano inclinato è sempre più scosceso. Una nuova sconfitta in quello che di fatto era diventato uno scontro salvezza per una squadra che è sempre più smarrita ed è in un tunnel di cui non si vede minimamente la fine. Lo diciamo subito, la squadra ha messo in campo tutto quello che ha attualmente ma questo visto l’esito della partita è solo un ulteriore segnale negativo, inoltre la squadra non avrebbe neanche meritato di perdere ma se l’ultima rete l’hai fatta su rigore cinque partite fa è chiaro che pur avendo Mauri, Iocolano, Recino ed altri e non segni mai vuol dire che il problema mentale è realmente molto complicato da risolvere.

Infine Parlato, ha vinto la prima e poi non è riuscito mai a trovare la quadra. Ha cambiato modo di giocare a volte moduli a volte interpreti ma ogni volta usciamo senza nessun segnale di positività. Ha parlato di lasciare a riposo i giocatori che non lo seguono, ma alla fine non abbiamo mai visto nessuna scelta di questo tipo. Ed infine nell’intervista di ieri in diretta con noi l’ho trovato sorprendentemente tranquillo che è una dote importante di un condottiero nel caso abbia le idee chiare ma francamente faccio fatica ad immaginare cosi la situazione.

Da parte mia una scusa a Rossini per aver parzialmente pensato che potesse rappresentare un problema in questa squadra, spero che qualcuno altro che abbia più voce in capitolo di me stia pensando la stessa cosa.

