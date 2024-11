Elezioni regionali: De Pascale nuovo presidente della Regione. Solo a Piacenza vince il centrodestra: Fratelli d’Italia primo partito col 37%

Michele de Pascale è il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna. Il centrosinistra, infatti, ha vinto con il 56,76%, mentre il centrodestra si è fermato al 40,08%.

A livello regionale il Pd ottiene il 42,95% dei voti, mentre il Movimento 5 Stelle si attesta al 3,55%. Alleanza Verdi Sinistra al 5,30%, Civici con de Pascale al 3,83%, Riformisti all’1,72%.

In casa centrodestra, Fratelli d’Italia ottiene il 23,75%, Lega il 5,28% e Forza Italia il 5,63%, Rete Civica Ugolini Presidente al 5,14%.

“Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente il lavoro” si ferma all’1,94%, mentre “Lealtà, Coerenza, Verità” all’1,22%.

I dati a Piacenza

In questo senso, Piacenza è mosca bianca rispetto alla regione: è l’unica provincia in cui il centrodestra ha vinto. E non si tratta di una vittoria risicata, tutt’altro. Il centrodestra ha vinto sul centrosinistra con una percentuale del 56% contro il 41,47% del centrosinistra.

Se si conferma il successo di Fratelli d’Italia con il 37,57% dei voti, non sfigura nemmeno la Lega, che ottiene il 9,90% dei voti. Il partito di Salvini non ha fatto altrettanto bene in regione, avendo ottenuto poco più del 5%. Forza Italia si attesta al 7,21%. Rete Civica Ugolini Presidente al 2,53%.

Il Pd viaggia intorno al 31,57% mentre anche a Piacenza si conferma l’insuccesso del Movimento 5 Stelle che ottiene il 3,49%. Alleanza Verdi Sinistra al 3,56%, Civici con de Pascale al 1,29%, Riformisti all’1,25%.

“Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente il lavoro” si ferma all’1,77%, mentre “Lealtà, Coerenza, Verità” allo 0.77%.

I risultati nei comuni piacentini

A Piacenza capoluogo il centrodestra ha vinto con il 50,82% contro il 46,15% del centrosinistra.

A Cerignale ha vinto il centrodestra con il 55,74%, mentre il centrosinistra si è fermato al 39,34%. Anche a Ottone ha vinto il centrodestra, con il 65,79%, mentre il centrosinistra si è fermato al 33,33%. Anche a Ferriere si conferma la vittoria del centrodestra con addirittura il 73,47% contro il 25,05% del centrosinistra.

Anche a Vernasca vittoria del centrodestra con il 51,82%, contro il 45,76% del centrosinistra. A Farini il centrodestra ottiene il 71,49%, contro il 27,62% del centrosinistra. A Caorso il centrodestra ha vinto con il 61,65%, contro il 35,98% del centrosinistra. A Bettola il centrodestra vince con il 67,65% contro il 29,99% del centrosinistra. A Bobbio il centrodestra ottiene il 58,75% contro il 39,38% del centrosinistra.

A Calendasco vittoria del centrodestra con il 56,64%, mentre a Carpaneto la coalizione a sostegno di Ugolini si impone con il 67,49%. A Castell’Arquato il centrodestra vince con il 60,93% dei voti, a Corte Brugnatella col 65,42%, a Cortemaggiore con il 63,75%, a Gazzola con il 56,41%.

A Gossolengo il centrodestra vince di misura con il 50,12% contro il 46,32% del centrosinistra. Anche a Gragnano Trebbiense vittoria risicata con il 51,31% contro il 45,78%.

A Gropparello, invece, vittoria più netta con il 64,92%.

In Alta Val Tidone il centrodestra vince con il 65,91%, a Borgonovo Val Tidone con il 61,42%, a Fiorenzuola d’Arda con il 51,35%, a Piozzano con il 58,08%.

A San Giorgio Piacentino il centrodestra si impone con il 67,21%, a Rottofreno con il 56,43%.

A Castel San Giovanni il centrodestra ottiene il 64,10% mentre il centrosinistra il 34,11%.

A Cadeo il centrodestra vince con il 61,53%, a Morfasso con il 71,73%, a Podenzano con il 61,12%.

A Vigolzone vittoria del centrodestra con il 64,36%, a Villanova sull’Arda con il 51,05%, a Ziano con il 61,33% e a Zerba con il 60,61%.

A Monticelli d’Ongina vince invece il centrosinistra con il 50% contro il 47,71% del centrodestra. Anche a Castelvetro vince il centrosinistra con il 51,84% dei voti. Anche a Travo vince il centrosinistra con il 60,47%.

Ad Agazzano il centrodestra ha ottenuto il 59,73%, ad Alseno il 65,44%, a Besenzone il 73,33%, a Rivergaro il 52,66%. Anche a Sarmato vittoria del centrodestra con il 56,43%.

A Pianello vittoria del centrodestra con il 66,01%, a Pontenure con il 52,86%, a San Pietro in Cerro con il 68,91%.

A Lugagnano la vittoria del centrodestra arriva col 63,26%, a Pontedellolio con il 59,96%, a Coli con il 57,06%.

Aggiornamento dei risultati per la provincia di Piacenza in tempo reale:

https://alservizi.regione.emilia-romagna.it/elezioni2024/Risultati?prov=061

Aggiornamento dei risultati nei Comuni della Provincia di Piacenza in tempo reale

https://alservizi.regione.emilia-romagna.it/elezioni2024/VotoTerritorio?prov=061

Risultati 2024 in tempo reale: Piacentino – Regionale – Affluenza\