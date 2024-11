Volley – La Gas Sales Piacenza crolla sotto i colpi di Trento: 1-3 Itas

I Biancorossi cadono contro Trento e si allontanano dalla vetta che li aveva visti solitari nelle prime giornate.

Le assenze si sentono, pesa soprattutto quella di Simon, il bisogno dei suoi colpi e del suo carisma in campo è innegabile, aggiungiamo anche un Maar non nella sua forma migliore e abbiamo una squadra che non riesce a reagire ai colpi dei super Michieletto e Sbertoli.

La differenza la fa il muro di Trento nel primo set e la grande costanza offensiva, soprattutto nei momenti chiave del match, ma i troppi errori al servizio dei ragazzi di Anastasi, che di fatto regalano un parziale abbondante ai Trentini, è la vera condanna dei Biancorossi.

Le prossime gare saranno fondamentali, a Verona sarà complicatissimo ma servirà a riconfermarsi come grande forza di questo campionato, poi con Grottazzolina sarà obbligatorio il bottino pieno.

Primo set 18-25

Parte bene Trento con il muro di Flavio 0-1. Ancora Flavio a chiudere il punto 0-2. Risponde in parallela Maar 1-2. Errore in attacco di Maar che colpisce il nastro poi il pallone termina out 1-5, time out chiamato da Anastasi. Arriva l’ennesimo muro di Trento con Kozamernik 1-6. Primo tempo vincente di Galassi 2-6. Mura anche Sbertoli, l’Itas scappa 3-8. L’attacco di Mandiraci non passa, muro di Lavia e time out Piacenza 3-10. Attacco vincente di Romanò che accorcia 4-10. Una costante il muro di Trento, Lavia stampa il 4-14. Attacco di seconda di Brizard che beffa la difesa biancoazzurra 9-20. Attacco in parallela di Lavia che tocca la mano esterna di Brizard e termina fuori 11-21. Pipe vincente di Michieletto 13-22. In rete la battuta di Lavia 15-23. Michieletto in parallela chiude il set 18-25.

Secondo set 22-25

Muro di Galassi che chiude la diagonale a Lavia 1-1. Errore da seconda linea di Romanò 1-3. Ace di Brizard, ottimo inizio di Piacenza 3-3. Vola Gueye, attacco ad altezze siderali del Francese 5-5. Primo tempo vincente di Galassi 6-6. Andringa trova le mani alte del muro, palla che si spegne sul fondo 7-9. Muro di Flavio su Galassi 8-10. Parallela vincente di Michieletto 11-12. Bovolenta attacca sulla mano di Lavia, palla out e parità 15-15. Attacco out di Andringa 16-17. Parallela millimetrica di Bovolenta che centra la linea di fondo 18-19. Ancora Bovolenta scatenato a trascinare la squadra 19-19. Errore di Michieletto dai nove metri 20-21. Gran primo tempo di Gueye 21-22. Errore al servizio di Bovolenta, set ball Itas 22-24. Errore in attacco di Galassi, secondo set a Trento 22-25.

Terzo set 25-22

Muro di Bovolenta su Michieletto 5-2. Errore al servizio di Lavia e la Gas Sales scappa 20-16. Passa l’attacco di Michieletto, non riesce a tenere il muro di Brizard 20-17. Diagonale vincente di Michieletto 21-18. Errore di Rychlicki 22-19. Ace di Michieletto 22-20. Doppio ace consecutivo di Alessandro Michieletto, time out Piacenza 22-21. Chiude uno scambio spettacolare Lavia 23-22. Galassi mura Lavia, Piacenza si aggiudica il terzo set 25-22.

Quarto set 22-25

Attacco in parallela di Rychlicki con Scanferla che non tiene 1-3. Ancora un super Rychlicki in diagonale chiude il 1-4. Mandiraci accende l’attacco biancorosso 3-6. Ancora Rychlicki a chiudere uno scambio lunghissimo 5-9. Errore al servizio di Maar 6-10. Ace di Galassi verso posto cinque 8-11. Primo tempo velocissimo di Gueye che non perdona 11-13. Da centrale a centrale, a segno Kozamernik 11-14. Ace di un super Michieletto dal servizio 12-16. Muro di Maar, accorcia Piacenza e time out Trento 14-17. Romanò a tutto braccio in diagonale, non tiene Sbertoli 15-18. Ace di Maar 16-18. Out il servizio di Mandiraci 19-22. L’errore al servizio di Maar condanna la Gas Sales, l’Itas si aggiudica il parziale 25-22.

IL TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO 1-3

(18-25, 22-25, 25-22, 22-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Mandiraci 14, Gueye 7, Romanò 6, Maar 8, Galassi 8, Brizard 6, Scanferla (L), Andringa 4, Kedzierski, Loreti, Bovolenta 10. Ne: Ricci, Simon (L). All. Anastasi.

ITAS TRENTINO: Lavia 13, Flavio 8, Rychlicki 12, Michieletto 12, Kozamernik 7, Sbertoli 2, Laurenzano (L), Gabi Garcia, Acquarone. Ne: Bistrot, Pesaresi (L), Pellacani, Magalini, Bartha. All. Soli.

ARBITRI: Giardini di Verona, Zanussi di Treviso.