Seventyfive BPM, arriva a Pontedell’Olio il cortometraggio dedicato all’Aido

Prosegue il tour di presentazione del cortometraggio Seventyfive BPM, del regista Tiramani, realizzato per il 50° di AIDO.

Per il pubblico della Valnure il film sarà proiettato giovedì 9 settembre alle ore 20.30, con ingresso libero, nella sede della Pubblica Assistenza Valnure, in via Parri 10 a Ponte dell’Olio. La serata è organizzata dal comune e dalla stessa Pubblica.

Forte impatto per questa produzione del Cineclub Piacenza Giulio Cattivelli che sta emozionando l’Italia intera e che presto varcherà anche i confini nazionali.

Seventyfive BPM, l’importanza del dono

Un’opera che parla fortemente piacentino e che è stata realizzata per sensibilizzare sulla donazione d’organo: sarà presente Piercarlo Cigala della sezione AIDO provinciale di Piacenza ad illustrare l’importanza del “si” per garantire la vita ad altre persone grazie al dono.

Presenti alla serata anche il Sindaco di Ponte dell’Olio, Alessandro Chiesa ed il presidente della Pubblica Valnure, Giorgio Villa.

Seventyfive bpm una storia di vita vera

Il cortometraggio narra la storia di due angeli bambini, con destini intrecciati dalla più grande generosità umana: la donazione di un organo. Tredici anni fa, in una terra calabrese lontana, un piccolo cuore batteva con forza in un bimbo coraggioso. Questo cuore, ricco di vita e speranza, è diventato il dono più prezioso per una bambina piemontese che combatteva per la sua stessa vita.