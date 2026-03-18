Energia, Tagliaferri (FdI): “Servono dati aggiornati per sostenere imprese, famiglie e territori”

“Regione centrale nel monitoraggio. Serve stabilità contro le fluttuazioni internazionali. Il tema dell’energia riguarda tutti: imprese e famiglie”. Lo afferma il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia), che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale sul costo dell’energia in Emilia-Romagna.
“I costi energetici incidono direttamente sul sistema produttivo, ma anche sui bilanci delle famiglie e sul potere d’acquisto. È un tema che riguarda la tenuta complessiva dei territori.”
“Serve chiarezza sui ruoli:
la Regione deve rafforzare il sistema di raccolta e analisi dei dati energetici, costruendo un quadro aggiornato e affidabile a supporto delle decisioni nazionali ed europee.”
“I Comuni svolgono un ruolo importante nell’attuazione sul territorio, ma è evidente che senza strumenti adeguati e senza un coordinamento efficace a livello regionale, non è possibile costruire una strategia solida.”
“In un contesto internazionale caratterizzato da forte instabilità, dobbiamo lavorare per ridurre l’esposizione del nostro sistema economico alle fluttuazioni dei prezzi energetici.”
“Servono dati reali, programmazione e scelte concrete per garantire stabilità a imprese, famiglie e territori.”