Percorsi di formazione scuola-lavoro, terzo posto per l’ISII Marconi di Piacenza al Premio Storie di Alternanza

E’ uno sguardo appassionato ad ambienti, storie, suggestioni suggerite dallo scorrere lento dell’acqua e del tempo, quello che ha portato gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Marconi” di Piacenza alla realizzazione di un progetto che si è aggiudicato il terzo posto all’ottava edizione del Premio Storie di Alternanza della Camera di commercio dell’Emilia, nato per accrescere la qualità e l’efficacia dei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Una passione, unita a rilevanti competenze comunicative e informatiche, che ha portato gli studenti piacentini a concentrarsi sui paesaggi fluviali che stanno tra Piacenza e Monticelli d’Ongina, arricchendo di tante opportunità per i visitatori il progetto, già lanciato nel 2021, denominato “Pa(e)(s)saggio di testimone”, iniziale laboratorio di lettura, in bicicletta, di questi ambienti dal singolare fascino.

“Un’occasione – sottolinea Chiara Merli, docente di lettere all’ISII Marconi, che ha coordinato il progetto insieme ai docenti Raffaella Alessandrini e Fabrizio Bernardi e all’architetto Alessandra Bonomini di Ceas Infoambiente – per ragionare sui concetti di siti tutelati, corridoio ecologico, bacino fluviale, biodiversità, consapevolezza delle conseguenze dei nostri comportamenti, turismo responsabile ed economie sostenibili, spazi e soluzioni adeguate per favorire la ciclopedonalità, sicurezza stradale, produzione energetica, nonché di valorizzazione della bicicletta come perfetto mezzo di conoscenza dei territori marginali”.

Da qui, dunque, una collaborazione del biennio della sezione F Informatica del “Marconi” con Ceas Infoambiente che è sfociata nella nuova progettualità premiata dalla Camera di commercio dell’Emilia e si è tradotta nella realizzazione di un sito web (http://paesaggioditestimone.altervista.org/) e di un’App che consentono di valorizzare i paesaggi fluviali piacentini e di offrire strumenti particolarmente utili per i visitatori, con l’aggiunta di una forma di manutenzione che consentirà costanti arricchimenti e la continua mobilitazione degli studenti per approfondimenti e aggiornamenti che coniugano interesse generale della comunità e apprendimento scolastico.

“Pa(e)(s)saggio di Testimone “ – spiega al proposito Chiara Merli – si pone a tutti gli effetti come una pratica di service learning, in quanto integra in modo strutturato l’apprendimento scolastico con un impegno concreto a servizio della collettività e del territorio; attraverso lo studio in aula, le uscite sul campo in bicicletta e la realizzazione di strumenti digitali (sito, app, mappe interattive) gli studenti sviluppano competenze trasversali e disciplinari, applicandole a una causa reale che è la valorizzazione del paesaggio fluviale, unita a promozione della mobilità sostenibile e diffusione della consapevolezza ambientale.”

“Il progetto – conclude la docente dell’ISII Marconi – offre così un contesto autentico in cui gli studenti apprendono facendo, rafforzano il senso di responsabilità civica, costruiscono relazioni significative con il territorio e si attivano come cittadini consapevoli, capaci di agire all’interno di un sistema complesso e collaborativo”.

“Siamo molto grati ai ragazzi e ai docenti che hanno realizzato questo progetto”, sottolinea il vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore piacentino Filippo Cella; da una parte, infatti, hanno evidenziato rilevanti competenze e importanti visioni sui servizi che le tecnologie possono offrire e, dall’altra, si sono impegnati su patrimoni che possono concorrere a sviluppare anche nuove economie in territori che scontano forme di fragilità”.

L’obiettivo del Premio Storie di Alternanza, cui hanno partecipato oltre 500 studenti emiliani con 31 progetti – conclude Cella – è proprio questo: consentire ai giovani di cimentarsi, nel territorio e nelle imprese, in esperienze che uniscano la formazione scolastica e il sistema imprenditoriale e sociale, puntando anche ad incrementare le opportunità di lavoro con l’orientamento e l’acquisizione di competenze necessarie allo sviluppo del territorio all’insegna della sostenibilità”.

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